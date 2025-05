Milan x Monza: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Milan durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

Despedida do Campeonato Italiano 2024/25. Milan e Monza se enfrentam neste sábado (24), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, pela 38ª e última rodada da Serie A. Ambos os times não brigam por mais nada no Calcio e somente cumprem tabela neste compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Milan

O Milan vem de uma derrota para a Roma, que encerrou uma sequência de vitórias da equipe na competição. Mesmo assim, a temporada foi decepcionante e o clube não vai disputar uma competição europeia em 2025/26.

O clube de Milão abre a rodada derradeira na 9ª posição, com 60 pontos.

Além disso, o técnico Sergio Conceição tem uma série de problemas no elenco para o jogo deste sábado. A baixa mais recente fica por conta de Santiago Gimenez, suspenso, enquanto Kyle Walker, Theo Hernández, Samuel Chukwueze e Warren Bondo, lesionados, completam a lista de desfalques.

Como chega o Monza

Por outro lado, o Monza se despede de uma temporada melancólica. O clube tem a pior campanha da Serie A e já está rebaixado para a segunda divisão. Além disso, o time teve somente três vitórias em 37 jogos, com somente 18 pontos.

Milan x Monza

38ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 24/05/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: San Siro, em Milão (ITA).

Milan: Maignan; Tomori, Pavlovic e Gabbia; Jiménez, Fofana, Reijnders e Theo Hernandez; Rafael Leao e Pulisic; Jovic. Técnico: Sérgio Conceição.

Monza: Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Castrovilli, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita Baldé. Técnico: Alessandro Nesta.

Árbitro: Daniele Rutella (ITA).

