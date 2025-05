Palmeiras atinge 600 gols e R$ 600 milhões de bilheteria no Allianz Parque

Nesta quinta-feira (22), o Palmeiras venceu o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil. Além da classificação para as oitavas de final com um 3 a 0, o Alviverde ultrapassou a marca de 600 gols anotados no Allianz Parque. Em 2025, o clube também celebrou outro feito expressivo em sua casa. Arrecadou R$ 600 milhões em bilheteria desde a inauguração em 2014.

Desde 2015, quando o Palmeiras teve a primeira temporada completa no Allianz Parque, o Alviverde disputou todas as edições da Copa Libertadores. No período, o Palestra conquistou o título de melhor time da América do Sul em duas oportunidades: 2020 e 2021. Além disso, jogando no novo estádio, o clube obteve a melhor campanha da fase de grupos em cinco edições (2018, 2019, 2020, 2022, 2023) e chegou a cinco semifinais (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023).

Trata-se da maior sequência de participação no torneio da história palmeirense. Os números ficam ainda mais impressionantes em comparação com os 10 anos anteriores à inauguração da nova casa, quando o Verdão disputou apenas quatro vezes o torneio, sem títulos e nenhuma participação em semifinais.

Além do Palmeiras, outros shows na casa do Verdão

Além de todo sucesso esportivo dentro das quatro linhas, o acordo do Palmeiras com a WTorre, empresa que reformou o estádio e administra o local em parceria com o clube, gera importantes receitas para o Verdão também fora do âmbito esportivo.

Apenas em 2025, por exemplo, o estádio já recebeu mais de 110 eventos. Nos últimos anos, o espaço sediou importantes shows. Paul McCartney, Coldplay, Taylor Swift, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Ed Sheeran, Foo Fighters, Elton John, entre outros grandes nomes da música, passaram pela casa verde.

O Allianz apresenta diversas atrações para o público. Há, por exemplo, restaurantes de alta gastronomia, administrados pela GSH, empresa especializada no ramo alimentício, como o La Coppa, de comida italiana, Nagairô, de culinária japonesa, e o Braza, com carnes nobres.

Além disso, coworking, ambientes para festas de aniversário, casamento e celebrações corporativas são realizadas no estádio. No camarote Fanzone, espaço premium administrado pela Soccer Hospitality, é possível até fazer tatuagens e cuidar da beleza, com o serviço de barbearia no local. O ambiente também oferece encontro com ídolos da história palmeirense e música ao vivo para o público.

