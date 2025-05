Ex-técnico do Botafogo conclui divórcio após traição com neta de Nilton Santos

Casamento de Artur Jorge com Maria chega ao fim após 30 anos por relacionamento extraconjugal com neta de Nilton Santos - (crédito: Foto: Reprodução)

Artur Jorge, técnico que levou o Botafogo ao inédito título da Libertadores no ano passado, oficializou o seu divórcio com Maria Marques, nesta sexta-feira (23). Os dois foram casados por 30 anos, mas a separação teve início após a esposa descobrir uma traição. A antiga companheira decidiu por um fim no casório cinco meses depois de tomar conhecimento que o comandante português tinha um relacionamento extraconjugal com Hanna Santos, neta do ídolo e ex-lateral-esquerdo do Glorioso.

Tanto Artur Jorge como Maria autorizaram o processo e respeitou as leis da Justiça de Portugal, país de origem do antigo casal. Desta forma, houve a possibilidade que todas as etapas para a concretização do divórcio ocorressem por videoconferência e até mesmo com assinatura digital. Isso porque, o treinador não tinha condições de estar presente por estar morando em Doha, no Catar. Aliás, o Al-Rayyan, a sua equipe terá a decisão da Copa do Emir, que ocorrerá neste sábado (24). A antiga companheira retornou ao seu país natal e se manifestou nas redes sociais sobre o divórcio.

“23.05.2025. Hoje fechei uma porta. O resto… é silêncio e recomeço”, relatou a ex-esposa de Artur Jorge acompanhada de uma foto em que admirava o pôr do sol.

Por sinal, a publicação recebeu alguns comentários em que prestavam suporte, principalmente de torcedores do Alvinegro.

Período em que trabalharam juntos no Botafogo deu início ao caso de traição

O caso entre o técnico e Hanna Santos teve início nos bastidores de produções de conteúdo para a Botafogo TV. A neta de Nilton Santos atuava como repórter e comentarista no canal oficial do clube no YouTube a partir de março de 2024. O cargo de Hanna deu origem a uma aproximação com o treinador, já que ela acompanhava o elenco e a comissão técnica em diversas viagens. Os dois começaram a se envolver próximo a decisão da Libertadores do ano passado. Na oportunidade, o Glorioso conquistou o título do torneio ao vencer o Atlético em jogo único em Buenos Aires, na Argentina.

Após isso, durante o período em que o Botafogo esteve em Doha para a disputa da Copa Intercontinental, Artur Jorge e Hanna consolidaram sua relação. Prova disso é que os dois foram flagrados juntos em passeios. Há também relatos de que os dois desistiram de manter o caso em sigilo, principalmente entre jogadores e outros membros da comissão técnica. Afinal, tiraram fotos para registrar os momentos em que estiveram juntos. Maria descobriu a infidelidade após uma distração do treinador. Depois que a antiga esposa terminou de conversar com o seu companheiro por celular, a ligação não foi interrompida. Com isso, ela escutou uma conversa entre Artur Jorge e Hanna. Tal acontecimento representou o fim do relacionamento entre o comandante e a ex-companheira.

Caso de infidelidade causou afastamento dos filhos

Por sinal, durante o período em que a delegação do Botafogo retornava ao Brasil, outros passageiros viram o profissional em momento de romance com a neta de Nilton Santos. O caso de infidelidade causou uma crise também na relação entre Artur Jorge e os seus três filhos. Isso porque eles se afastaram do treinador e sequer marcaram presença na última visita do pai a Portugal, em março deste ano, quando recebeu prêmios como homenagem. Hanna e o comandante português continuam se relacionando, mas à distância. Afinal, ela segue morando no Rio de Janeiro, mesmo que tenha saído da Botafogo TV e vai ao Catar, quando a sua agenda de compromissos permite. O técnico planeja retornar momentaneamente a terras tupiniquins para resolves algumas questões burocráticas. Vale ressaltar que, até o momento, os dois não assumiram o namoro.

