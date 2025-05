McTominay é eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano

Scott McTominay foi eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano 2024/2025 e foi uma grata surpresa. O volante escocês, que nunca teve muito destaque no Manchester United, brilhou com a camisa do Napoli e foi um dos principais responsáveis pela conquista do título italiano.

Revelado pelo clube inglês, McTominay disputou 43 jogos, marcou 10 gols e deu três assistências pelo United na temporada 2023/2024. No início da seguinte, ainda entrou em campo três vezes antes de se transferir para o Napoli por cerca de 30 milhões de euros. Além disso, o volante assinou contrato até 2028.

Aos 28 anos, o meio-campista teve um impacto imediato na equipe italiana e viveu a melhor fase da carreira. Dessa maneira, em 36 partidas, marcou 13 gols e deu quatro assistências. Doze desses gols foram no Campeonato Italiano, incluindo um na partida decisiva do título, nesta sexta-feira (23), na vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, no Estádio Diego Armando Maradona. McTominay abriu o placar com um lindo voleio pouco antes do intervalo, e Lukaku fechou o placar para o time de Antonio Conte.

McVP ???? The #SerieA Best Overall Player: Scott McTominay ????@EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/Hz58UxJ4g8 — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 23, 2025

Por fim, após o título, em meio à festa dos torcedores, McTominay se emocionou com a conquista e celebrou com o restante do elenco.

