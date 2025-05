Roland Garros: João Fonseca e Bia Haddad buscam espaço entre estrelas

Os principais tenistas do mundo entram em ação, a partir deste domingo (25/5), na briga por uma das competições mais charmosas da modalidade: Roland Garros. Segundo Grand Slam do ano, o torneio no saibro francês reúne a elite das raquetes até 8 de junho, valendo 2000 mil pontos no ranking mundial. Tentando recolocar o troféu nas mãos do Brasil após mais de 20 anos, o país está representado principalmente por João Fonseca e Beatriz Haddad Maia, que chegam em momentos distintos para a disputa do Aberto da França.

Fenômeno da nova geração e número 65 no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), João Fonseca irá participar de Roland Garros pela primeira vez como profissional e terá pela frente o polonês Hubert Hurkacz, atual 31º do mundo e que foi o sexto em agosto de 2024. Mesmo se passar, a situação seguirá complicada para o garoto de 18 anos no rumo a uma sonhada final. Ele está no caminho de Benjamin Bonzi, Jack Draper e Alex De Minaur nas próximas fases.

“O jogo contra o Hurkacz será bem difícil, será uma experiência nova, um jogador experiente no circuito. Ele é um jogador top 30, já foi top 10. Será muito difícil”, disse João.

O momento não é dos melhores para o tenista brasileiro, com três derrotas seguidas, mas ele garante estar tranquilo. "Não é que não goste de falar sobre pressão, ela vai vir a todo custo, só tento evitar, não preciso ficar pensando nisso o tempo inteiro e sim no que tenho que fazer, trabalhar, melhorar e evoluir”, comentou.

Indo para a segunda participação em uma chave principal de Grand Slam, João pode aproveitar a bagagem adquirida no primeiro. Na ocasião, ainda como 112 do mundo, o jovem jogou no Australian Open, passou pelo classificatório e alcançou a segunda rodada. Outro brasileiro no simples masculino é Thiago Monteiro, alinhado para encarar o tcheco Vit Kopriva.

O holofote, no entanto, está para os cabeças de chave. Melhor tenista do mundo para a ATP, Jannik Sinner ainda não tem o troféu do Aberto da França na prateleira e foi campeão apenas uma vez no saibro. Até por isso, Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, é o favorito para defender o troféu e chega embalado por ter batido o italiano no Aberto de Roma. Outros craques para ficar de olho são Novak Djokovic, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Casper Ruud e Jack Draper.

Entre as mulheres, Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, ainda tenta vencer pela primeira vez em Roland Garros. O domínio no saibro, porém, é de Iga Swiatek, campeã de quatro das últimas cinco edições do torneio francês. Para Bia Haddad tentar surpreender, ela também precisará passar por nomes como Coco Gauff, vice-líder do ranking mundial, e Jasmine Paolini.

O compromisso inicial da brasileira será a estadunidense Hailey Baptiste, de 23 anos, 70ª no ranking. A paulista chega de uma eliminação na semifinal do WTA 500 de Estrasburgo, mas a boa notícia foi ter voltado a vencer três partidas seguidas pela primeira vez em oito meses. São seis triunfos e 15 derrotas na temporada, mas reencontrar Roland Garros, onde teve a melhor marca da carreira em 2024, quando parou na semi, pode ser um momento oportuno para engrenar.

O Brasil poderia ter mais representantes no torneio, mas Thiago Wild, Felipe Meligeni e Laura Pigossi foram eliminados durante o qualificatório.