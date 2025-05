Napoli conquista o Italiano e cidade vive noite de festa com show de fogos

O Napoli conquistou o Campeonato Italiano pela quarta vez em sua história. A vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, nesta sexta-feira (23), garantiu o título da temporada 2024/2025. Com gols de McTominay e Lukaku, o time comandado pelo técnico Antonio Conte confirmou o favoritismo na última rodada e fez a festa no Estádio Diego Armando Maradona. Além disso, as celebrações não pararam por aí.

Após o apito final, a cidade entrou em clima de festa, com fogos de artifício espalhados por toda Nápoles e região. Parte da imprensa italiana comparou a celebração da torcida napolitana com cenas que lembravam o Réveillon.

Além dos fogos de artifício, torcedores com bandeiras azul-celeste saíram às ruas de moto e carro, buzinando e celebrando em ruas e becos que permaneceram liberados para circulação.

Veja imagens do show de fogos da torcida do Napoli:

Scenes in Napoli as they win the Serie A title. Absolutely incredible. ???????? ???????????? pic.twitter.com/QqHQiBeFFX — PurelyFootball ? (@PurelyFootball) May 23, 2025

