Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes, afirma presidente da FIFA

Apesar de o Al-Nassr não ter se classificado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Cristiano Ronaldo pode entrar em campo no torneio que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. O presidente da entidade, Gianni Infantino confirmou a possibilidade durante uma transmissão ao vivo com o influenciador Speedy.

Com 40 anos e contrato até junho de 2025 com o clube saudita, o camisa 7 segue sendo assunto nos bastidores do futebol internacional. “Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes”, declarou Infantino. O dirigente ainda incentivou possíveis interessados: “Se algum clube estiver assistindo e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo… Quem sabe? ”.

Al-Nassr tenta segurar Cristiano Ronaldo

De acordo com a imprensa árabe, o Al-Nassr tenta segurar o astro com uma proposta milionária. Os valores giram em torno de 200 milhões de euros por temporada, com bônus que incluiriam até uma participação nas ações do clube. Ainda assim, rumores indicam que o jogador avalia novas possibilidades.

Por fim, no último dia 18, o jornal espanhol “Marca” informou que uma equipe brasileira chegou a formalizar uma proposta pelo atacante. No entanto, detalhes sobre o nome do clube e as condições da oferta não foram revelados até o momento.

Considerado um dos maiores nomes da história do futebol, Cristiano Ronaldo segue atraindo interesse global, mesmo após duas décadas de carreira. Caso o acerto para o Mundial se concretize, a presença do jogador deve aumentar ainda mais a visibilidade do torneio.

