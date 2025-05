Atlético-MG x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Neste sábado (24/5), às 21h, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Corinthians medem forças. Após um começo difícil, o Galo engatou cinco partidas sem perder na competição com três vitórias e dois empates, fazendo a equipe subir para a nona colocação e mirando voos maiores. Em sua frente está justamente o Timão, na oitava posição e que vem oscilando no torneio de pontos corridos. Mas o Alvinegro chega empolgado após vencer o clássico contra o Santos na última rodada. Aliás, ambos conseguiram a classificação para a Copa do Brasil no meio de semana.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partida, a partir de 19h30. Cesar Tavares está escalado para a narração enquanto Pedro Fut fica nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.