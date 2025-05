Garro volta a ser relacionado e pode retornar aos gramados pelo Corinthians

O Corinthians está definido para enfrentar o Atlético Mineiro. Nesta sexta-feira (23), Dorival Júnior encerrou a preparação para encarar o Galo, no próximo sábado (24). Entre os jogadores disponíveis para o confronto, se destaca o retorno do meia Rodrigo Garro, que volta a ser relacionado após quase dois meses.

O argentino não atua desde a final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março. Garro realizou tratamento por conta de uma de tendinopatia patelar no joelho direito. O meia lidava com dores na região desde o segundo semestre do ano passado.

Dorival Júnior também relacionou Memphis Depay e Matheuzinho para o duelo em Belo Horizonte. A dupla, que retorna do departamento médico, deve ficar no banco. O treinador relacionou quase todos os jogadores, já que o Corinthians irá direto de Minas Gerais para Buenos Aires, para o duelo contra o Huracán, na terça-feira (27).

