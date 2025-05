Ex-Palmeiras, Meloni comemora gol do título em final continental

Após seis anos como atleta do Sharjah, uma naturalização emiradense e jogos pela Seleção do país, o lateral Marcus Meloni, de 24 anos, viveu uma nova emoção nesse final de semana. A decisão da AFC Champions League Two, disputada entre o time do atleta e o LC Sailors, da Singapura, se encaminhava para uma disputa de pênaltis – quando o atleta formado pelo Palmeiras invadiu a área adversária e marcou o gol do título para conquistar o primeiro título continental da história do clube.

“É um momento muito especial para mim, para o clube e pro país. Estou muito feliz de poder retribuir com título da Ásia pro clube que deposita muita confiança em mim. Para mim, é um sonho poder estar vivendo tudo isso aqui no Sharjah. Marcar esse gol foi uma sensação única. Na hora, fiquei sem reação. Achei que estava fora de jogo. Mas quando caiu a ficha foi só alegria. Com certeza, o gol mais importante da minha carreira, sem dúvidas”, declarou.

Meloni e o faro artilheiro

Na semana anterior, o lateral, que não é conhecido pelo faro artilheiro, marcou em outra decisão – a da President’s Cup, principal copa nacional do país, diante do Shabab Al-Ahli, ex-clube de Igor Jesus, do Botafogo. Entretanto, o Sharjah acabou sofrendo a virada por 2 a 1. Apesar disso, Meloni garante que não existem arrependimentos e que o título continental era a grande obsessão do elenco – que queria trazer a primeira honraria internacional do Sharjah. Desde que chegou, em 2019, o lateral nascido em São Paulo venceu 2 President’s Cups, 1 Taça da Liga dos Emirados Árabes e 2 Supertaças dos Emirados Árabes.

“Cheguei aqui ainda um jovem em busca de um sonho. Hoje, sou uma realidade aqui dentro do país graças ao meu trabalho, meu esforço e minha dedicação. É uma honra servir aos torcedores desse país. Espero poder viver mais tempo aqui. É um país desenvolvido e com muita segurança”, garantiu.

Com apenas um jogo restante pelo campeonato nacional – a UAE Pro League -, o Sharjah de Meloni não tem mais chances de título e apenas cumpre tabela – visto que o título da AFC Champions League Two garantiu participação na fase de grupos da AFC Champions League Elite na próxima temporada.

