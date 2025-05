Botafogo cancela ingressos comprados por chilenos para setores errados

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (23), o cancelamento de ingressos comprados de forma irregular por torcedores da Universidad de Chile. As entradas, que deveriam ser destinadas exclusivamente ao Setor Sul, reservado aos visitantes, foram adquiridas para outros setores do Estádio Nilton Santos, onde será realizada a partida na próxima terça-feira (27).

Após uma análise interna detalhada, foi constatado que diversas compras foram feitas por torcedores do clube chileno fora da área permitida. Por esse motivo, os bilhetes foram automaticamente cancelados. Além disso, o clube informou que está em total alinhamento com as autoridades brasileiras para assegurar o cumprimento das normas de segurança.

Assim sendo, como todos os ingressos regulamentares para o setor visitante estão esgotados, o acesso de torcedores rivais a outros setores não será permitido. A decisão foi comunicada à Conmebol e à diretoria da Universidad de Chile, que deverão reforçar as orientações junto à sua torcida. Dessa forma, espera-se evitar transtornos no dia da partida.

Por fim, o Botafogo ressaltou que os torcedores visitantes com ingressos válidos para o setor correto serão bem recebidos. Um esquema especial de segurança está sendo preparado, com apoio das forças policiais, para garantir a organização e a integridade dos presentes. Outras atualizações sobre o planejamento do evento serão divulgadas em breve.

