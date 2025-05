Sócios do Vasco aprovam criação de órgão para receber potencial construtivo

Os sócios do Vasco aprovaram a criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE) para receber o potencial construtivo do estádio de São Januário. Afinal, é necessário ter uma empresa para finalizar o processo da venda, receber o dinheiro e iniciar as obras da reforma. Mais de três mil associados votaram na Assembleia Geral Extraordinária, nesta sexta-feira (23), na Sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro.

A votação ocorreu de forma híbrida. Portanto, quem optou pelo virtual, recebeu o link e a senha para votar por mensagem de SMS, enquanto quem optou pelo presencial, foi à sede do Calabouço. No total, 3.059 sócios participaram, sendo que 2.315 votaram a favor da criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE). Contudo, apenas 670 foram contra. Além disso, houve 74 abstenções.

A empresa será gerida pelo Vasco, que não pode vendê-la. O Projeto de Lei da venda do potencial construtivo para a reforma de São Januário estabelece a obrigação desse passo. Portanto, é necessário para a continuidade do projeto e o início das obras.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. Assim, toda cidade tem um plano diretor com as características de cada região. Contudo, cada uma dessas áreas tem regras próprias para construção.

São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade. Dessa forma, o Projeto de Lei visa a autorização para transferir esse espaço para o Vasco em outro local. Com o potencial construtivo, o Cruz-Maltino receberá a maior parte do montante da obra de reforma.

