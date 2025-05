Fábio pode bater recorde histórico do futebol; entenda

Fábio está perto de quebrar um recorde histórico no futebol. O goleiro do Fluminense, de 44 anos, precisa de 19 jogos para se tornar o recordista de partidas na história do esporte. Portanto, a marca pode ser alcançada no segundo semestre da temporada, depois da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Segundo o levantamento do “ge”, Fábio soma 1371 jogos na carreira. Os números foram checados com Athletico-PR, Fluminense, Cruzeiro e Vasco, onde o goleiro atuou durante a carreira. Dessa forma, restam 19 jogos para igualar o ex-goleiro Peter Shilton. O inglês encerrou a carreira em 1997 com 1390 partidas oficiais.

Peter Shilton é um lendário goleiro inglês que marcou história com o Nottingham Forest, na década de 70. No clube inglês, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e um do Campeonato Inglês. Além disso, também defendeu a seleção inglesa por duas décadas. Assim, ele também é recordista de jogos pela Inglaterra.

O Fluminense volta a campo neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Aliás, o jogo marca o reencontro dos tricolores com o técnico Fernando Diniz. O Tricolor ocupa o sétimo lugar, com 14 pontos, enquanto o Cruz-Maltino é o 13º colocado, com 10.

