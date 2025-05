Goiás vence a Ferroviária e dispara na liderança da Série B

O Goiás garantiu mais uma rodada na liderança da Série B. Na noite desta sexta-feira (23), o Esmeraldino bateu a Ferroviária por 2 a 0, na abertura da nona rodada do torneio, com gols de Anselmo Ramon e Jajá.

Com o resultado, o clube goiano chegou aos 20 pontos, na ponta isolada da tabela, com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Vila Nova. Já a Ferroviária perdeu a chance de subir na classificação e ficou com 11 pontos, na 12ª colocação.

Ferroviária começa melhor, mas sofre o gol

Mesmo fora de casa, a Locomotiva começou melhor na partida. Os paulistas controlaram as ações no campo ofensivo e criaram as primeiras oportunidades. Albano recebeu pela esquerda e chutou cruzado para fora. Depois, Netinho aproveitou jogada rápida em cobrança de escanteio e bateu para defesa de Tadeu.

Por outro lado, o Goiás conseguiu ser fatal quando chegou. Willian Lepo cruzou na cabeça de Juninho, que cabeceou para defesa de Dênis Júnior. Na sobra, Rafael Gava teve muita visão para colocar na medida para Anselmo Ramon cumprir sua função de camisa 9 e abrir o placar. Os visitantes ainda assustaram em arremate de longe de Albano, que tirou tinta do travessão.

Goiás é fatal e mata o jogo

O segundo tempo começou com a Ferroviária pressionando em busca do empate. Albano chegou a marcar para os paulistas, mas o auxiliar pegou impedimento de Carlão no andamento da jogada. Na primeira oportunidade, Thiago Lopes mandou no canto e Tadeu caiu para fazer a defesa.

Mais uma vez, o Goiás conseguiu responder com bola na rede. Após cobrança de escanteio, Jajá apareceu no segundo pau para cabecear forte e fechar o marcador na Serrinha.

