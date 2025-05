Mano Menezes tem dúvida no meio de campo para definir o Grêmio contra o Bahia

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Grêmio se prepara para ir em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (25), o Tricolor, que está na zona de rebaixamento, recebe o Bahia na Arena. Para o confronto, Mano Menezes possui uma dúvida no meio de campo.

O treinador não contará com Monsalve, lesionado, e tem duas opções para realizar a alteração. A troca mais lógica seria a entrada de Cristaldo. Entretanto, o argentino não vive um bom momento e não chegou sequer ser relacionado para a partida contra CSA. A última partida do meia foi contra o Atlético Grau, pela Sul-Americana. A outra opção é a entrada do chileno Arezo, que recuaria Braithwaite para a função.

Nas pontas, Mano deve manter a formação com Amuzu e Cristian Oliveira. Uma boa notícia para o Grêmio é que Gustavo Martins voltou a treinar após lesão no joelho direito, mas possui condições para poucos minutos de jogo.

