Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Líderes do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo fazem duelo neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 10ª rodada da competição. O Alviverde lidera, com 22 pontos, e quer aumentar a distância sobre o Rubro-Negro, que soma 18 pontos na segunda colocação, busca diminuir a diferença para o adversário.

As duas equipes se enfrentaram 131 vezes na história. O Palmeiras leva ligeira vantagem com 49 vitórias contra 44 do Flamengo. Além disso, houve 38 empates nos confrontos. O jogo mais recente aconteceu em 11 de agosto de 2024, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida ficou no empate por 1 a 1, no Maracanã.

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá a transmissão da Globo (para o Rio de Janeiro) e Premiere.

Como chega o Palmeiras

A equipe de Abel Ferreira chega para o confronto após vitória e classificação tranquila sobre o Ceará na Copa do Brasil no meio de semana. O time busca ampliar a diferença e seguir na liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada.

Com relação ao time, o Palmeiras, aliás, terá reforços e desfalques. Raphael Veiga e Allan, que desfalcaram o Verdão contra o Ceará, treinaram normalmente e podem aparecer na lista de relacionados. Por outro lado, Felipe Anderson sofreu uma edema na coxa direita e está fora contra o Flamengo. Além dele, Bruno Rodrigues (transição física) e Richard Ríos (suspenso por acúmulo de cartões amarelos) também estão fora da partida.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o time de Filipe Luís também conquistou a classificação para próxima fase da Copa do Brasil sobre o Botafogo-PB. Agora, vira a chave para somar pontos e seguir na briga pela liderança. De acordo com Bap, o Brasileirão é a prioridade do clube na temporada. No entanto, os jogadores e o técnico rubro-negro já afirmaram que as outras competições também são importantes.

Dentro das quatro linhas, o Flamengo deve ter a volta dos titulares contra o Palmeiras. No entanto, o volante De la Cruz, com lesão no joelho esquerdo não ficará à disposição. Além dele, Plata, Allan e Pulgar, afinal, seguem com problemas físicos e estão fora do jogo de domingo. Mesmo por conta do gramado sintético, Filipe Luís tende a voltar com Arrascaeta na equipe titular. Pedro vai ficar como opção.

PALMEIRAS x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 25/5/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Globo e Premiere

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan (Piquerez); Lucas Evangelista, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (SC)

