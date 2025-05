Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações distintas na temporada, Grêmio e Bahia se enfrentam em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão - (crédito: - Foto: Jogada10)

Em situações opostas, Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (25), às 11h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Esquadrão de Aço briga por vaga no G-6, enquanto o Imortal abre a zona de rebaixamento, em 17ª lugar. Dessa forma, o embate entre os tricolores promete agitar as duas pontas da tabela.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Grêmio

Eliminado pelo CSA na Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta uma forte turbulência sob o comando de Mano Menezes. Além disso, os gremistas tem reclamado bastante da arbitragem. Contudo, o time gaúcho precisa reencontrar o foco dentro de campo. Para o jogo contra o Bahia, Mano não terá o zagueiro Jemerson à disposição. Afinal, ele cumpre suspensão. Por outro lado, Cristaldo pode retornar.

Como chega o Bahia

O Bahia vive um momento bem diferente do Grêmio. O Esquadrão de Aço inicia a rodada em sexto lugar e com chances de subir na tabela. Contudo, precisa vencer fora de casa. Aliás, a equipe deve permanecer em Porto Alegre depois do confronto, já que enfrenta o Internacional, quarta-feira (28), pela Libertadores. Para o duelo de tricolores, Rogério Ceni terá que pensar o time sem Jean Lucas, expulso contra o Vitória.

GRÊMIO X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data e horário: 25/05/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Monsalve; Alyson, Aravena e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Acevedo, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

