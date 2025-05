Uruguaios ganham espaço e são os estrangeiros que mais crescem no Brasileirão

Os jogadores uruguaios são os estrangeiros que mais ganharam espaço no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. Palmeiras e Flamengo, que disputam neste domingo (25/5) o principal clássico da rodada, possuem sete jogadores da nacionalidade no elenco e ilustram perfeitamente o momento de valorização que os atletas do Uruguai vivem nos gramados do Brasil. O levantamento, aliás, foi do ‘Bolavip’.

Uruguaios de Flamengo e Palmeiras se destacam

Arrascaeta, do Flamengo, começou a rodada do fim de semana como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com sete gols. Camisa 10 do rubro-negro e jogador com mais títulos pelo clube em toda a história, ele é atualmente o uruguaio de maior destaque no futebol brasileiro. O jogador deve ser titular contra o Alviverde.

No entanto, ele não é o único. De acordo com o site Transfermarkt, De la Cruz vale 18 milhões de euros. O segundo mais valioso é o colombiano Arias, do Fluminense, estimado em 16 milhões de euros.

Pelo lado do Palmeiras, Facundo Torres é o jogador de linha do alviverde que mais atuou em 2025, empatado com Estêvão. São cinco gols e três assistências em 28 partidas. Além disso, ele foi um dos destaques da última janela de transferências, sendo a quinta transferência mais cara: ele custou 11,5 milhões de euros para o Palmeiras tirá-lo do Orlando City, dos Estados Unidos.

Aliás, o jogador estrangeiro mais caro nesta última janela, o terceiro contando também com brasileiros, foi um uruguaio: Santiago Rodríguez estava no New York City (EUA) e custou 14,3 milhões de euros ao Botafogo.

Crescente em 10 anos

De 2016 para cá, os jogadores uruguaios invadiram o Campeonato Brasileiro. Eles eram seis na ocasião, bem atrás da quantidade de argentinos (27) e colombianos (12). Na edição atual da Série A, o número de atletas nascidos no Uruguai é 27, o que torna o país o segundo maior exportador de jogadores para o Brasileirão, atrás apenas da Argentina, que soma 47.

Mas em termos de crescimento absoluto e percentual, os jogadores uruguaios são os que mais se destacam na comparação com outros estrangeiros. Eles são mais 21 na quantidade de jogadores, o que representa um salto de 350%. Os argentinos aumentaram em 20 e cresceram 74%.

Países estrangeiros com mais jogadores no Brasileirão:

1 – Argentina: 47 jogadores (75% de aumento em dez anos)

2 – Uruguai: 27 jogadores (350% de aumento em dez anos)

3 – Colômbia: 15 jogadores (25% de aumento em dez anos)

4 – Paraguai: 12 jogadores (71% de aumento em dez anos)

5 – Equador: 7 jogadores (75% de aumento em dez anos)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.