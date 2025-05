Sport x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Internacional se enfrentam na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada do Brasileirão - (crédito: - Foto: Jogada10)

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Sport e Internacional se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 10ª rodada do Brasileirão. Contudo, o Colorado não vive má fase como o Leão. Afinal, soma dez pontos e ainda divide atenções com Copa do Brasil e Libertadores. Por outro lado, a equipe pernambucana é a única que ainda não venceu no Brasileiro e ainda não marcou gols sob comando de António Oliveira.

Veja a tabela do Brasileirão!

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta, para algumas regiões) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Sport

O Sport vive uma situação delicada no Brasileirão. Na lanterna com apenas dois pontos conquistados em nove jogos, o Leão é o único que ainda não venceu. Para piorar a situação, a equipe rubro-negra amarga um jejum de vitórias desde 22 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano.

Para voltar a vencer, o Sport também precisa reencontrar o caminho das redes. Afinal, o time ainda não marcou gols desde a chegada do técnico António Oliveira. Aliás, o treinador aposta no retorno de Pablo, recuperado de um incômodo na panturrilha esquerda. Por outro lado, o português Gonçalo Paciência segue em tratamento de uma lesão no quadril.

Como chega o Internacional

O Internacional tenta recuperar a confiança na temporada. Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, o Colorado tenta encerrar o jejum contra o lanterna. Contudo, terá que driblar a desconfiança dos últimos jogos. Afinal, o time comandado por Roger Machado divide atenções com a Copa do Brasil e Libertadores, e por isso abandonou o Brasileiro.

A meta é voltar a vencer para subir na tabela o quanto antes. Em 15º lugar, o Inter está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Portanto, corre risco de se complicar nesta rodada. Para o jogo contra o Leão, o técnico Roger Machado deve rodar a escalação, já que o time vem de um confronto contra o Maracanã, pela Copa do Brasil.

SPORT X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data e horário: 25/05/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Igor Cariús; Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.