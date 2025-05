Real Madrid se despede de Carlo Ancelotti e Modric em clima de emoção no Bernabéu

O Real Madrid enfrenta a Real Sociedad neste momento, pela última rodada do Campeonato Espanhol, em uma tarde marcada por homenagens e despedidas históricas no Santiago Bernabéu. O confronto é o último do técnico Carlo Ancelotti à frente da equipe merengue antes de assumir oficialmente a Seleção Brasileira, com convocação marcada para a próxima segunda-feira (26).

Ao mesmo tempo, a partida também marca a despedida do meio-campista Luka Modric diante da torcida madridista. Aos 38 anos, o croata fez sua última atuação em casa com a camisa do Real, clube pelo qual conquistou todos os títulos possíveis. Contudo, Modric ainda disputará a Copa do Mundo de Clubes antes de encerrar seu ciclo no clube.

Desse modo, o clima no estádio foi de profunda reverência. No minuto 10, uma ovação tomou conta das arquibancadas em homenagem a Modric, enquanto uma enorme camisa com seu nome foi estendida no gramado. Dois grandes bandeirões — um com os dizeres “Gracias, Leyenda” para Modric e outro dedicado a Ancelotti — completaram o cenário emocionante. A torcida também entoou cânticos para “Carletto”, retribuídos com aplausos pelo treinador. Ao fim deste primeiro tempo, o Real está vencendo por 1 a 0, gol de Kylian Mbappé.

Uma nova era para o Real Madrid se inicia

Responsável por 15 títulos em seis temporadas, Ancelotti se despede como o técnico mais vencedor da história do clube. Ele queria permanecer, mas aceitou a decisão da diretoria de iniciar uma nova fase. Seu substituto será o espanhol Xabi Alonso, que chega após excelente trabalho no Bayer Leverkusen. Ele será apresentado oficialmente na segunda-feira (26) e já assume o comando na disputa do Mundial de Clubes.

Por fim, enquanto se encerra um ciclo vitorioso, o Real Madrid se prepara para uma nova era, iniciando com a presença de Xabi e com a promessa turca Arda Güler sendo preparada para assumir o espaço deixado por Modric no meio-campo.

