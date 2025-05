Vagner Love acerta retorno a Pernambuco e deve reforçar o Retrô na Série C

O atacante Vagner Love está próximo de um novo capítulo no futebol pernambucano. Após dois anos longe do estado, o experiente centroavante de 40 anos tem um acerto encaminhado com o Retrô e deve reforçar a equipe para a sequência da temporada.

De acordo com fontes próximas, resta apenas a assinatura do contrato para que o acordo seja oficializado. As partes discutem os últimos detalhes de cláusulas contratuais, mas há otimismo de ambos os lados para a concretização do negócio.

Vagner Love é ídolo do Sport

Vagner Love teve passagem marcante pelo Sport, agora será peça importante na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, duas competições de peso no calendário do Retrô. A expectativa é de que sua experiência e histórico de gols contribuam de forma decisiva para os objetivos da equipe.

O veterano possui passagens por grandes clubes do Brasil e do exterior e mantém sua rotina de treinamentos mesmo sem jogar. Assim sendo, é provável que o anúncio oficial aconteça nos próximos dias. Por fim, o clube vê no veterano um nome capaz de elevar o patamar da equipe em meio à exigente maratona de jogos nacionais.

