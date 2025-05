Gerson, do Flamengo, busca manter escrita sobre o Palmeiras

Capitão e um dos líderes do Flamengo dentro de campo, Gerson tentará manter uma marca para lá de expressiva neste domingo (25), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão. O volante nunca perdeu sequer um jogo contra o Alviverde na carreira. O camisa 8 disputou nove jogos: cinco vitórias e quatro empates.

Em 2019, ele participou da vitória por 3 a 0 no Maracanã e, logo depois, da vitória por 3 a 1 no Allianz, com assistência. Em 2023, nova assistência na vitória por 3 a 0 no Rio de Janeiro. Entre os empates, o volante atuou com segurança e boa distribuição, o que contribuiu para manter o controle do meio-campo mesmo contra uma equipe com histórico de pressão em casa.

Gerson x Palmeiras

2019: Flamengo 3 x 0 Palmeiras

2019: Palmeiras 1 x 3 Flamengo (assistência)

2020: Palmeiras 1 x 1 Flamengo

2021: Flamengo 2 x 0 Palmeiras

2021: Palmeiras 0 x 1 Flamengo

2023: Palmeiras 1 x 1 Flamengo

2023: Flamengo 3 x 0 Palmeiras (assistência)

2024: Palmeiras 0 x 0 Flamengo

2024: Flamengo 1 x 0 Palmeiras

Com a faixa de capitão e estatísticas favoráveis, Gerson, aliás, se apresenta como uma figura central para o Flamengo neste reencontro. Sua regularidade em clássicos nacionais o credencia como líder técnico e emocional do time em campo. O capitão estendeu recentemente seu contrato até o fim de 2030. Ele também recebeu uma valorização salarial do clube.

Por fim, Gerson e companhia buscam mais um resultado positivo contra o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. O Flamengo, no entanto, está com 18 pontos , na vice-liderança. O confronto, assim, ganha peso estratégico por ser um duelo entre candidatos ao título. Ambos os técnicos devem escalar o que têm de melhor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.