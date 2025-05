Real Madrid encerra Espanhol com vitória e clima de despedida no Bernabéu

Modric se emociona em seu útltimo jogo com a camisa do Real Madrid - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

Em um jogo marcado por fortes emoções e homenagens no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0, neste sábado (24/5), pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. O gols foram marcado por Mbappé, o primeiro de pênalti e o segundo em passe de Vini.

O clima no estádio foi de despedida. Carlo Ancelotti e Luka Modric foram muito homenageados pelos torcedores e pelo elenco merengue. Ambos devem deixar o clube ao fim da temporada: Ancelotti assumirá oficialmente a seleção brasileira nesta segunda-feira. Modric está avaliando propostas de outras equipes e ainda não definiu seu futuro.

Além deles, Vallejo também se despediu do clube, enquanto Lucas Vázquez deixará o Real Madrid após a disputa do Mundial de Clubes. Vásquez encerra o ciclo com 400 jogos. Quando substituído na reta final, foi aplaudido de pé pelos torcedores. Vallejo, que entrou na etapa final, foi recebido com mais frieza. Não é para menos. Afinal, em 10 anos, passou mais tempo emprestado do que jogando pelo clube, onde soma meros 34 jogos nesta década vinculado aos Meregues.

Vini Jr poupado, Rodrygo e Endrick fora da lista

Entre os brazucas, Vinícius Jr começou no banco e entrou apenas no segundo tempo, sendo poupado fisicamente. Rodrygo iniciou como titular, mas Endrick não foi relacionado para a partida. Já o zagueiro Éder Militão segue em recuperação de uma grave lesão e também ficou de fora.

Real Madrid é vice; Sociedad no meio da tabela

Com o resultado, o Real Madrid termina o Campeonato Espanhol na vice-liderança, com 84 pontos — atrás apenas do campeão Barcelona. A Real Sociedad finaliza sua campanha na parte intermediária da tabela, com 46 pontos.

Merengues na frente no primeiro tempo

Com a bola rolando, o Real teve um primeiro tempo de domínio: 65% de posse de bola, 10 a 4 em finalizações e o placar em 1 a 0. Mas foi gol polêmico. Aos 38 minutos, Arda Güler tentou o domínio na área. Pablo Marpín (que não é o ex-Flamengo) tocou com a mão, quase sobre o peito, sem o braço estendido. Mesmo assim, o VAR chamou o árbitro, que marcou o pênalti.

Mbappé cobrou, Barrero defendeu, mas o rebote ficou com o próprio Mbappé, que mandou para a rede aos 38 minutos. Aliás, o francês ainda perdeu uma ótima chance, e a Real Sociedad lamentou que um belo contra-ataque de Sergio Gómez tenha terminado com uma grande defesa de Lunin.

Segundo tempo de festa

Na etapa final, o Real Madrid jogou em ritmo de treino. Mas ainda assim, criou boas chances — uma delas com Vinícius Júnior, pouco depois de entrar em campo. No entanto, o goleiro Marrero teve ótima atuação e evitou que o time merengue ampliasse o placar. Contudo aos 37, Vini fez ótima jogada e tocou para a bomba de Mbappé: 2 a 0 no placar.

Na verdade, o que realmente marcou a noite foram os aplausos e homenagens aos jogadores que estão se despedindo do clube, em sua última partida no Santiago Bernabéu.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (23/5)

Betis 1×1 Valencia

Sábado (24/5)

Real Madrid 2×0 Real Sociedad

Leganés x Valladolid – 13h30

Espanyol x Las Palmas – 13h30

Getafe x Celta – 16h

Rayo Vallecano x Malorca – 16h

Alavés x Osasuna – 16h

Domingo (25/5)

Girona x Atlético de Madrid – 9h

Villarreal x Sevilla – 11h15

Bilbao x Barcelona – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.