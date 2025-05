Sundeland está de volta à elite do futebol inglês

Jogadores do Sunderland vibram. Virada em coma do Sheffield coloca o time de volta à elite inglesa - (crédito: Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

Com uma virada sensacional nos minutos finais, o Sunderland venceu o Sheffield United por 2 a 1, neste sábado, em Wembley. Assim, garantiu seu retorno à elite do futebol inglês após 11 anos.

O time, que junto com o Newcastle é um dos maiores do norte da Inglaterra, conquistou a vaga “na marra”. No chamado “Jogo do Bilhão”, realizado em Wembley, o Sunderland superou o favoritismo do adversário e triunfou de forma épica na final dos playoffs (repescagem da Championship, a Segunda Divisão inglesa).

O Sheffield United, considerado o grande favorito, saiu na frente com um gol de Tyrese Campbell. Porém, na etapa final, Mayenda empatou, e Tom Watson marcou aos 45 minutos do segundo tempo, garantindo uma vitória histórica e emocionante para os Black Cats.

Com o resultado, o Sunderland está de volta à Premier League após 8 anos, período em que chegou a disputar até a terceira divisão do futebol inglês.

Entenda a repescagem

Pelo regulamento da Championship (Segunda Divisão inglesa), os dois primeiros colocados sobem diretamente para a Premier League. Nesta temporada, foram eles o Leeds United e o Burnley, ambos com 100 pontos. Já os clubes que terminam entre o 3º e o 6º lugar disputam os playoffs de acesso, em formato mata-mata: 3º x 6º e 4º x 5º, com jogos de ida e volta. s vencedores na final em jogo único, em Wembley. O campeão do confronto final garante a última vaga na elite.

O Sheffield United, terceiro colocado com 90 pontos, eliminou o Bristol City (6º). Já o Sunderland, que terminou em 4º com 76 pontos, passou pelo Coventry City (5º, com 69 pontos). Neste sábado, Sunderland e Sheffield se enfrentaram na grande final.

Favoritismo do Sheffield, reação heroica do Sunderland

Com uma campanha mais consistente (90 pontos contra 76), o Sheffield United começou melhor, dominando as ações ofensivas. Apesar de o Sunderland ter mais posse de bola (65%), finalizou apenas duas vezes durante o jogo. O Sheffield foi mais objetivo.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Tyrese Campbell abriu o placar, finalizando uma excelente jogada em contra-ataque puxada por Gustavo Hamer. O Sheffield quase ampliou em seguida, com um chutaço de Burrows de fora da área, após sobra de escanteio — mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.

No segundo tempo, o Sheffield recuou para segurar o resultado. Assim, permitiu ao Sunderland crescer na partida. O empate veio aos 30 minutos, em contra-ataque iniciado por Patrick Roberts, que avançou pela esquerda e rolou para Mayenda. O atacante chutou forte dentro da área e deixou tudo igual.

O jogo caminhava para a prorrogação quando, aos 45 minutos do segundo tempo, um erro na saída de bola do Sheffield resultou na virada: Tom Watson recuperou a posse, avançou e bateu firme para garantir a vitória e o acesso histórico do Sunderland à Premier League.

Tradição e renascimento

Com o resultado, o Sunderland, clube com seis títulos ingleses (mas o último na temporada 1935/36), retorna à elite após anos de crise — incluindo um período na terceira divisão.

Enquanto isso, os rebaixados da Premier League nesta temporada foram: Leicester City Ipswich Town e Southampton.

