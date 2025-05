Carlo Ancelotti se despede do Real sob aplausos para a assumir a Seleção Brasileira

Neste sábado, 24/5, o Real Madrid venceu por 2 a 0 a Real Sociedad, pela última rodada do Espanhol e Carlo Ancelotti recebeu homenagens. O treinador, que deixa os Merengues para assumir a Seleção Brasileira, ganhou aplausos por todo o estádio Santiago Bernabéu. Os torcedores assistiram a uma exibição especial com imagens do técnico e suas conquistas no clube.

Ancelotti comandou o Real em dois ciclos. Um na decada passada. Já neste último, de 2021 a 2025, o italiano somou oito títulos, incluindo dois Mundiais, duas Champions League e dois Campeonatos Espanhóis.

“Foi uma honra e um prazer treinar este clube. Quero agradecer ao presidente Florentino. Foi fantástico treinar este grupo, de uma qualidade extraordinária. E compartilhar com todos este extraordinário momento, viver esta história inesquecível. Porque nada pode apagar o carinho de todos. Enfim, não podemos esquecer: os três gols de Benzema contra o PSG, os de Rodrygo na Champions contra o City, ou o passe de Modric contra o City. E jamais esquecerei cada dia que passei aqui” — disse, para um estádio lotado.

“Enfim, terminou meu ciclo no Real Madrid, que eu quero muito bem. Tchau” — finalizou Ancelotti.

O técnico será apresentado oficialmente como treinador da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

