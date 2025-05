Luka Modric, maior campeão da história do Real, se despede do clube

Além de Carlo Ancelotti, que está deixando o Real Madrid para comandar a Seleção Brasileira, o croata Luka Modric também se despediu do clube neste sábado, 24/5. Após a vitória por 2 a 0 dos Merengues sobre a Real Sociedad, o clube prestou uma homenagem emocionante ao meio-campista. Aos 40 minutos do segundo tempo, quando foi substituído, todos os jogadores formaram um corredor para aplaudi-lo. E a torcida mostou um bandeirão com a camisa 10. Nada mais justo para o veterano de 39 anos que é o jogador com mais títulos na história do clube.

Já no fim da partida, que teve a presença de seu velho parceiro de Real, o alemão Kroos, rolou um vídeo com seus melhores lances foi exibido no telão do Santiago Bernabéu. Emocionado, ao lado da família, o camisa 10, que também é o maior jogador croata da história, entrou em campo e fez sua declaração de despedida:

“Chegou o momento que eu nunca pensei que chegaria. Foi um período maravilhoso. Quero agradecer a todos os treinadores que tive durante esses anos aqui e a todos que me acompanharam nesse caminho, além de todos que me ajudaram. Agradeço de coração. É difícil… No fim, ganhei muitos momentos maravilhosos. O maior troféu que conquistei foi o carinho imenso de todos os torcedores nesses anos. Não há palavras para agradecer tudo o que fizeram por mim.”

E o apoiador encerrou com a frase:

“Não chores porque já terminou, sorria porque aconteceu.”

Modric, um mito do Real Madrid

Modric se despede do Real Madrid como um dos maiores jogadores da história Merengue e aquele com mais títulos da história do clube. Incríveis 28 canecos:

Espanhol: 2016–17, 2019–20, 2021–22 e 2023–24

Copa do Rei:2013–14 e 2022–23

Supercopa da Espanha: 2012, 2017, 2020, 2022 e 2024

Liga dos Campeões: 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22 e 2023–24

Supercopa da UEFA: 2014, 2016, 2017,2022 e 2024

Mundial de Clubes da FIFA: 2014, 2016, 2017, 2018 , 2022 e 2024.

Aos 39 anos, Modric deixa o Real, mas não encerrará a carreira. Ele estuda proprotsas pois pretende serguir em alto nível para disputar mais uma Copa do Mundi pela Croácia, em 2026.

