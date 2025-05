Eleição na CBF: único candidato, quem vai votar e o que está em jogo

A eleição para presidente da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) será neste domingo (25), a partir de 10h30, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Apenas Samir Xaud, eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, concorre ao pleito. Ele, afinal, conseguiu apoio de 25 federações e 10 clubes. Assim, impossibilitou o registro de qualquer outra chapa. Com isso, ele será aclamado e ficará no cargo por quatro anos (2025-2029).

A eleição da CBF terá urna eletrônica na CBF pela primeira vez na história. O pleito também tinha opção de voto à distância, mas o prazo para este pedido terminou e os clubes não fizeram a solicitação. O voto à distância seria por meio de link eletrônico enviado para cada dirigente. O colégio eleitoral tem as 27 federações de futebol, 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Quem não poderia comparecer à sede da CBF poderia votar de maneira on-line.

Reinaldo Carneiro Bastos, da federação de São Paulo, foi o único que tentou a candidatura. No entanto, o dirigente não conseguiu o mínimo de oito federações para registrar candidatura, apesar do apoio de 29 clubes.

Quem é Samir Xaud?

Eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud, assumiria o cargo de seu pai, que completa 40 anos à frente da FRF em 2026, a partir de 2027. Foi nessa eleição que Samir começou oficialmente. Aos 41 anos, o médico com especialização em infectologia e medicina esportiva, atua como empresário no esporte, com um centro de treinamento voltado ao fitness e bem-estar.

O dirigente também já tentou a vida pública por meio da política em duas ocasiões. Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PV, recebendo 2.069 votos. Nas Eleições de 2022, ele concorreu ao cargo de deputado federal pelo MDB, apoiado por Romero Jucá, recebendo 4.816 votos.

Na Justiça, Xaud responde a um processo por improbidade administrativa, conforme revelou o “Estadão”. O dirigente chegou a dizer, em entrevista à Folha de S.Paulo, que “o processo inteiro foi arquivado”. No entanto, a ação judicial segue tramitando.

Além disso, ele já recebeu acusação pelo Ministério Público de falsificação de documentos para simular serviços, levando a um prejuízo de R$ 1,4 milhão ao governo do Estado. Na época, ele era diretor-geral do Hospital Geral de Roraima (HGR).

Detalhes da chapa

Chapa: Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização

Candidato a presidente: Samir Xaud

Vice-presidentes: Ednailson Leite Rozenha, Fernando José Macieira Sarney, Flavio Diz Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Vanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul e Rubens Renato Angelotti.

Membros do Conselho Fiscal: Simon Riemann Costa e Silva, Eduardo Rigotto Netto e Frederico Ferreira Pedrosa.

Membros suplentes do Conselho Fiscal: Francinaldo Kennedy Lima Barbosa, Manoel Rodrigues Neto e Rodrigo Ferreira La Rosa.

O que está em jogo na CBF

Como candidato único, Samir Xaud será aclamado neste domingo. No mandato, terá o desafio de implementar reformas estruturais, fortalecer o futebol feminino e melhorar a governança, conciliando os interesses das federações e clubes.

Além disso, precisará garantir estabilidade à Seleção Brasileira, especialmente com a expectativa em torno da gestão de Ancelotti. O resultado da eleição deve definir o rumo político e esportivo da entidade pelos próximos quatro anos.

A CBF também atravessa um histórico recente de problemas institucionais. Nos últimos anos, ex-presidentes como Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e Rogério Caboclo se afastaram ou foram banidos do futebol por denúncias de corrupção ou assédio.

Por que vai ocorrer a eleição?

A eleição na CBF foi forçada por questão jurídica. Ednaldo Rodrigues recebeu denúncia de falsificação da assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente da entidade. Em fevereiro deste ano, opositores e Ednaldo se comprometeram a encerrar qualquer disputa jurídica sobre o pleito de 2022. O acordo, entretanto, ficou em xeque. A Justiça do Rio, assim, declarou nulo o acordo pela eleição de Ednaldo Rodrigues na presidência da entidade “em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura” de Coronel Nunes.

Com isso, o vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, foi nomeado interventor provisório da CBF, responsável por convocar novas eleições “o mais rápido possível”. Depois disso, a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil/RJ) e Sarney apresentaram pedidos de afastamento de Ednaldo da presidência da CBF.

Coronel Nunes, aliás, recebeu intimação para uma audiência, que teria como finalidade atestar a real condição cognitiva dele, já que enfrenta um câncer no cérebro. Porém, ele não compareceu à audiência. Assim, abriu espaço para um novo afastamento de Ednaldo da presidência da CBF.

Assim, o interventor nomeado pela Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Sarney, convocou a eleição na sexta-feira da semana passada para o próximo domingo, dia 25. Sarney, aliás, será candidato a vice-presidente de Samir.

Ednaldo Rodrigues chegou a entrar com recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) para pedir anulação das eleições. Porém, ele comunicou a sua desistência e afirmou também que não participará mais de eleições na confederação. O ex-dirigente ainda destacou que os casos “afetaram sua vida familiar”.

Apoio dos clubes

A eleição, no entanto, não agradou à todos. Um grupo de 20 clubes de futebol anunciou que não participará das eleições da CBF. Em uma nota conjunta, os clubes, afinal, afirmam discordar da forma como o pleito está sendo conduzido e pedem “democracia, transparência e representatividade” no futebol brasileiro. Veja abaixo a relação dos clubes.

Apoio a Samir Xaud: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda.

Neutro: Athletic (MG).

Apoio a Reinaldo, da federação de São Paulo: Atlético-MG, Avaí, Bahia, Bragantino, Ceará, Ferroviária, Vila Nova e Vitória.

Clubes que protestam: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário-PR, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport.

