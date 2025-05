Atlético Mineiro lança projeto ???CAMpo dos Sonhos??? para descobrir jovens talentos nas comunidades de BH

O Atlético Mineiro apresentou oficialmente, na última sexta-feira (23), o projeto ‘CAMpo dos Sonhos’, voltado à descoberta de jovens talentos em comunidades carentes de Belo Horizonte e região metropolitana. A ação vai envolver 24 projetos sociais parceiros e deve alcançar aproximadamente 3.800 crianças com idades entre 7 e 13 anos.

A proposta inclui visitas regulares de olheiros do clube às comunidades, com o propósito de identificar de jovens promissores para as categorias de base. Em suma, crianças que se destacarem terão a oportunidade de realizar testes na Cidade do Galo, com o clube garantindo ajuda de custo para transporte. Além disso, a iniciativa visa aproximar o Atlético das realidades sociais locais.

Diretoria do Atlético Mineiro comemora projeto

De acordo com Luiz Carlos de Azevedo, gerente das categorias de base, o projeto prevê retornos frequentes às comunidades visitadas. A intenção é ampliar as chances dos jovens que não forem selecionados de imediato, além de fortalecer o vínculo entre o clube e os coordenadores das ações sociais.

Para o vice-presidente do Atlético Mineiro, Márcio André de Brito, o ‘CAMpo dos Sonhos’ é considerado uma iniciativa inédita no estado. Ele acredita que o programa pode transformar realidades e gerar um impacto positivo tanto para o clube quanto para as regiões atendidas. O ex-jogador Hernani Santos, hoje observador técnico, será o embaixador da ação, e destacou a importância de dar visibilidade aos jovens que, como ele, começaram nas periferias.

Por fim, a recepção entre os projetos sociais foi entusiasmada com diversos representantes impactados com a oportunidade. Eles também reforçaram o quanto a ação é positiva para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A previsão é de que o cronograma de visitas seja finalizado nos próximos dias, com o início efetivo das ações previsto para as próximas semanas.

