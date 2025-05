Stuttgart despacha a zebra e é campeão da Copa da Alemanha

O Stuttgart é o campeão da Copa da Alemanha 2024/25. No Estádio Olímpico de Berlim, a equipe venceu o Arminia Bielefeld por 4 a 2, neste sábado, 24/5. O resultado não foi nenhuma surpresa — afinal, o Stuttgart é um clube da elite do futebol alemão e o Arminia tentava se tornar o primerio time da Terceira Divisão campeão da competição. O Arminia perdeu um dos mais feitos do ano logo no início. Mas aí viu o rival abrir 4 a 0 com gols de Millot (dois), Undav e Woltemade. No fim, o Arminia – que eliminou quatro times de elite na cmpetição – marcou com Kania e Vagnoman.

Este foi o quarto título da Copa da Alemanha do Stuttgart. As conquistas anteriores foram nas temporadas 1953/54, 1957/58 e 1996/97. O Arminia nunca venceu

Como foi a conquista do Stuttgart

O Arminia despediçou um gol feito aos 11, auando Bazee recebeu livre na pequena área e com o goleiro batido. Mas desperdiçou. Isso acordou o Stuttgart, que mostrou sua maior qualidade e logo abriu frente. O placar foi aberto por Stiller Woltemade, que finalizou com precisão um passe de Stiller, aos 14. O gol desmontou o Arminia, que viu o adversário ampliar aproveitando duas falhas defensivas. Na primeira, em um contra-ataque, Millot e Undav trocaram passes rápidos até Undav empurrar para o gol vazio, aos 22. Seis minutos depois, um erro de passe na saída de bola permitiu que Undav recebesse e finalizasse cruzado para marcar mais um.

No segundo tempo, foi a vez de Millot ampliar o placar, consolidando a vitória. O título já parecia garantido, mas o Stuttgart vacilou. Kania se antecipou aos marcadores e completou para o gol após cruzamento da direita. Pouco depois, em nova jogada pela direita, Vagnoman tentou recuar de cabeça para o goleiro, mas acabou marcando contra, diminuindo o placar para 4 a 2.

Fim de jogo: tetra para o Stuttgart e uma final digna para o Arminia, que teve uma campanha heroica. O time eliminou Union Berlin, Freiburg, Werder Bremen e, na semifinal, derrubou o então campeão Bayer Leverkusen, chegando à decisão com mérito. Detalhe: o Arminia foi campeão da Terceira Divisão nesta mesma temporada.

