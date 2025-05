Botafogo quer trazer de três a quatro reforços para o Mundial

Após romper com o volante Wendel, do Zenit, e perder a única contratação para o segundo semestre, o Botafogo corre contra o tempo para reforçar o plantel, às vésperas do Super Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. A ideia da SAF do clube é trazer de três a quatro jogadores. A informação é do site “FogãoNet”.



Assim como Wendel, que custaria 20 milhões de euros (R$ 128,3 milhões), o Botafogo pode investir em outro nome de peso. No entanto, o perfil dos reforços deve ser diferente. Jovens promissores ou jogadores em fim de contrato, como oportunidades de mercado. Zagueiro, meia e ponta-direita são prioridades para o scout do Mais Tradicional.

O clube carioca tem de 1º a 10 de junho para buscar estes jogadores, visando o Mundial de Clubes. Este período corresponde, assim, à janela que a Fifa abriu para a competição internacional.

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes, no dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders, em Seattle, às 23h (horário de Brasília). Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain completam o grupo do atual campeão brasileiro e da Libertadores.

