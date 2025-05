Milan vence em casa, mas termina temporada sob vaias

Apesar de muitos protestos da torcida, o Milan encerrou a temporada 2024/2025 com vitória sobre o Monza por 1 a 0, neste sábado (24), pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano. O zagueiro Gabbia e o meia João Félix marcaram os gols do jogo no início do segundo tempo no San Siro.

Com o resultado, o Milan encerra a competição em sétimo lugar, com 63 pontos, fora de qualquer competição europeia. A última vez que isso aconteceu foi em 2015/2016. O Monza, por sua vez, terminou rebaixado em último com só 18 pontos, 26 derrotas e saldo negativo de 40 gols. Vale lembrar que o Napoli sagrou-se campeão na última sexta-feira (23), ao derrota o Cagliari por 2 a 0.

O Milan, vale lembrar, encerrou a temporada com o título da Supercopa da Itália. No entanto, decepcionou a torcida também com o vice da Coppa Itália e a queda ainda na segunda fase da Champions League. Assim, o técnico Sérgio Conceição está muito ameaçado e dificilmente começará a próxima temporada. Inclusive, ele não comandou o time neste fim de semana, afinal, estava suspenso. Assim, o auxiliar João Costa dirigiu o Rossonero.

O atacante João Félix e o meia Reijnders tiveram as melhores oportunidades para o Milan no primeiro tempo, enquanto os visitantes marcaram com Balde. No entanto, o tento foi anulado por impedimento. A etapa inicial, inclusive, teve ainda uma série de protestos da principal torcida organizada rossonera, a Curva Sud.

Ela compareceu em peso, mas esvaziou o setor que estav, a curva sul, entre os 15 e os 25 minutos. Houve, aliás, vários pedidos pelo retorno de Maldini ao clube. Maior ídolo do Milan, ele estava na gestão do clube no último título italiano, em 2021/2022.

O segundo tempo foi mais tranquilo para o Milan. Dentro e fora dos gramados. João Félix cabeceou uma bola na trave aos 18 minutos. No lance seguinte, Chukwueze cobrou escanteio, e Gabbia marcou de cabeça. Aos 29, o português apareceu novamente, agora ampliando em bela cobrança de falta.

