PSG conquista a Copa da França e segue empilhando troféus

Quase em ritmo de treino, o PSG sagrou-se, neste sábado, 24/5, campeão da Copa da França. No Stade de France, enfrentou o Reims e venceu por 3 a 0. Barcola (dois gols) e Hakimi, ainda no primeiro tempo, marcaram. Este foi o 16º título na competição. Isso faz o Paris, maior vencedor, abrir frente para o segundo colocando Olympique, que tem dez mas não ganha desde 1989. O Reims, que até o século passado era um grande, tentava o terceiro título (mas o último foi em 1958).

Como já venceu o Campeonato Francês com tranquilidade e está na final da Champions League, o PSG pode, enfim, alcançar a temporada perfeita — um objetivo que é sonho antigo desde que o clube passou a contar com os recursos praticamente ilimitados do fundo soberano do Qatar.

Como foi o baile e o título do PSG

Desde o início o PSG teve o domínio do jogo. O Reims apenas se defendeu. Tanto que teve apenas 25% de posse e um chute a gol, enquanto o Paris não parava de rondar o gol de Diouf. Aos 15 minutos abriu o placar. Doué lançou Barcola, que bateu no canto direito de Diouf, sem chances para o goleiro. Três minutos depois, novo passe de Doué — e, mais uma vez, Barcola finalizou para ampliar.

Levar dois gols antes dos 20 minutos tirou a confiança do Reims, que não tinha força ofensiva e ainda sofreu o terceiro, aos 42 minutos. Barcola, em bela jogada individual, deu a assistência para o lateral marroquino Hakimi marcar se infiltrando atrás da marcação.

No segundo tempo, o Paris, mesmo sem se deforçar, seguiu dominante, mandou bola na trave e teve as melhores chances. Mas não ampliou. Enfim, um baile e mais um título do ótimo time do treinador Luis Enrique.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.