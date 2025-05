Flamengo divulga relacionados para visitar o Palmeiras

O Flamengo divulgou, neste sábado (24), os relacionados para enfrentar o Palmeiras. O clássico nacional será neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela décima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Verde está na liderança do certame nacional, com 22 pontos, seguido pelo Mais Querido, com 18. É a chance, portanto, de o Mengo encostar nos paulistas.

Wesley, com três cartões amarelos, está suspenso para o prélio deste fim de semana. O uruguaio Varela deve ser a opção entre os titulares do técnico Filipe Luís. Já De la Cruz, Allan, Pulgar, Plata seguem no departamento médico e são baixas para visitar o Palmeiras.

Por outro lado, o técnico tem dois retornos: Arrascaeta, poupado contra o Botafogo, e Gerson, suspenso na rodada passada, também contra o Mais Tradicional, no Maracanã.

Arrasca, então, dá o tom do clássico.

“Flamengo e Palmeiras sempre estão disputando coisas importantes. É um jogo bonito de ver e de jogar. É um clássico. Um jogo que a gente precisa pontuar para encurtar porque eles estão no primeiro lugar”, pontuou o meia uruguaio.

Relacionados do Flamengo

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha, Rossi

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Varela

Zagueiros: Cleiton, Danilo, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira

Volantes: Evertton Araújo, Gerson, Pablo Lúcio

Meias: Arrascaeta, Lorran, Matheus Gonçalves

Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Wallace Yan.

