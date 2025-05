Torcida do Fluminense relembra ‘caso Pedro Scudi’ contra o Vasco

A torcida do Fluminense voltou a relembrar o caso de Pedro Scudi. Neste sábado (25), os tricolores colocaram faixas em jogo contra o Vasco, no Maracanã, pedindo justiça pelo torcedor, que foi agredido com barras de ferro por uma organizada do Cruz-Maltino e até hoje sofre sequelas do episódio.

A agressão ao torcedor do Fluminense ocorreu em fevereiro de 2017. Pedro Scudi foi atingido com barras de ferro, chegou a ficar em coma induzido e passou 157 dias internado. O jovem precisou passar por diversas cirurgias e possui graves sequelas até hoje.

O torcedor voltava de uma partida entre Fluminense e Portuguesa, em Xerém, quando foi agredido. Ele levou pancadas de barras de ferro e ficou internado por mais de cinco meses. Na época, Diego Augusto Carvalho Ribeiro, Diogo Gabriel de Souza e João Victor Correia Giffoni Hygino chegaram a ser presos preventivamente. Assim, eles foram acusados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) de homicídio.

Contudo, os três dos quatro torcedores acusados pela agressão de Scudi chegaram a ser absolvidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) em 2021. Entretanto, em 2023, a Justiça determinou, na 2ª Câmara Criminal do TJ-RJ, a anulação da sentença que absolvia os acusados de agredir Pedro Scudi. Um novo julgamento vai acontecer, mas ainda não tem data marcada.