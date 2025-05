Athletico joga mal, mas vence na estreia de Odair Hellmann

Odair Hellman dá instruções aos jogadores do Athletico na vitória sobre os mineiros do Athletic - (crédito: Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

O treinador Odair Hellmann começou com vitória a sua história no comando do Athletico-PR. Em seu jogo de estreia à frente do time paranaense, ele viu seus novos comandados jogarem de forma insegura, dependendo das boas defesas do goleiro Mycael para não serem surpreendidos pelo Athletic-MG, na Ligga Arena, em Curitiba, pela nona rodada da Série B. No fim, vitória por 1 a 0, com gol de Renan Peixoto no segundo tempo — e três pontos na conta.

O curioso foi a intensa comemoração dos jogadores e de Odair Hellmann no fim da partida. Ele vibrou como se o time tivesse conquistado um título internacional — e não apenas vencido um adversário frágil da parte de baixo da tabela da Série B do Brasileirão.

Para o Athletico, a vitória alivia um pouco a pressão e a crise. O time chega a 13 pontos, ocupando o meio da tabela, mas se afastando da zona de rebaixamento e começando a se aproximar do grupo que briga pelo acesso. Já o Athletic-MG permanece com seis pontos, provisoriamente em 15º lugar, e corre sério risco de voltar ao Z4 ao fim da rodada.

Como foi a vitória do Athletico-PR

O primeiro tempo foi fraco, com o Furacão decepcionando, já que não conseguiu encaixar seu jogo e teve apenas uma única chance perigosa, com Luiz Fernando. Em compensação, o Athletico conseguiu, mesmo fora de casa, manter o equilíbrio na posse de bola e ainda obrigou o goleiro Mycael a trabalhar.

No segundo tempo, Neto Costa quase marcou para o time mineiro. Contudo, aos 14 minutos, veio o alívio na Ligga Arena: João Cruz cruzou pela direita e o contestado Renan Patrick marcou de cabeça, em bela finalização — para alívio do técnico Odair Hellmann, que vibrou muito no banco de reservas. O jogo seguiu aberto e o time mineiro só não empatou por causa do goleiro Mycael, o melhor em campo.

Jogos da Série B – 9ª rodada

Sexta-feira (23/5)

Goiás 2×0 Ferroviária

Sábado (24/5)

Athletico-PR 2×0 Athletic-MG

Remo x Volta Redonda – 18h

Avaí x Chapecoense – 18h30

Domingo (25/5)

Novorizontino x Paysandu- 16h

Amazonas x Operário – 18h30

Segunda-feira (26/5)

Criciuma x Coritiba – 19h

Botafogo-SP x CRB- 20h

Cuiabá x Vila Nova – 21h

Terça-feira (27/5)

América-MG x Atlético-GO – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.