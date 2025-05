Arsenal vence o Barcelona e é campeão da Champions Feminina

O Arsenal derrotou o Barcelona por 1 a 0, neste sábado (24) e conquistou a Champions League Feminina 2024/2025 no Estádio do Alvalade, em Lisboa (POR). A atacante sueca Stina Blackstenius marcou o gol do título aos 29 minutos do segundo tempo.

De certa forma, o título do Arsenal surpreendeu os apostadores. Afinal, vale lembrar que o Barcelona tem e melhor do mundo de acordo com a Fifa, a meia espanhola Aitana Bonmatí. O time catalão tem ainda a atacante Caroline Graham Hansen, terceira melhor.

O Arsenal, portanto, conquistou o segundo título da Champions Feminina, igualando o feito de 2006/2007. Já o Barcelona, por sua vez, estaciona nos três títulos, consumados nos anos de 2021, 2023 e 2024. Dessa forma, o Lyon segue como maior campeão, com oito taças, seguido pelo Frankfurt, com quatro.

O Barcelona teve mais de posse de bola e mais iniciativas ao longo da partida. No entanto, o Arsenal, ciente de suas limitações técnicas, apostou no contra-ataque e em bolas paradas. Aos 21 do primeiro tempo, as Gunners tiveram um gol anulado de Paredes (contra) anulado por impedimento de Kelly no início do lance. Blackstenius entrou no decorrer da etapa complementar e marcou aos 29 após receber passe de Mead.

