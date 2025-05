Betinho Marques – Manter Rubens, a difícil missão do Galo para o resto da temporada

Rubens está em alta no Atlético. Seguirá no elenco ou sairá na prõxima janela - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dono do gol salvador do Galo em 2024, Rubens (23) é o “cara” do momento. O jogador mais que encaixado do time de Cuca é o alvo comercial da vez.

Polivalente, capaz de exercer várias funções no tabuleiro de jogo, o atleticano está na mira de “geral”. Em 27 jogos na temporada 2025, marcou três vezes e deu duas assistências. Mas não para por aí. O dono da 44 alvinegra, além de estar de bem com a bola, tem predicados defensivos muito relevantes.

Quem acompanhou o clássico no domingo passado contra o Cruzeiro viu o poder de recuperação do atleta na hora “H” do arremate adversário. Até aqui, segundo o Sofascore são: 124 bolas recuperadas e 59 desarmes.

Rubens é o cara

De lateral, fechando o meio, Rubens está em todo lugar, é “onipresente”. O FalaGalo apurou com atores relacionados o que há de real sobre a possível saída do camaleão atleticano ainda em 2025 e resumiu em tópicos:

– “Bem difícil o Rubens ficar para o fim da temporada, o Atlético tem dificuldades de caixa e Rubens está em evidência”;

– Diretoria de futebol do Galo até quer manter o atleta e propõe até a aumentar o seu salário, mas se uma proposta boa chegar, como se espera, será muito improvável a manutenção em função das finanças e necessidades do clube;

– A Ideia/desejo é que seja negociado por algo que ultrapasse dos 12 milhões de euros;

– Fatias: Galo tem 85% e Rubens 15% dos direitos econômicos;

– Há sondagens dos grandes centros do futebol, mas ainda nada concreto. “A Rússia sempre busca, mas é uma alternativa, não o foco principal”. Já houve consultas de clubes da Inglaterra, Portugal, Itália e Espanha, mas nada concreto;

– Mercado interno: “Palmeiras gosta muito do perfil, segue no radar do Alviverde”. Mas, por exemplo, para o BR25 não poderia atuar. Neste momento, não deve acontecer, mas não se pode duvidar dos projetos dos paulistas.

Diante do exposto, Rubens segue focado no Galo. Porém, pelo apurado, pelo momento do atleta e do clube, provavelmente, chegarão propostas na janela e se uma delas atender aos anseio das partes, o Atlético perderá o seu “coringa” e terá que fazer uma reposição dificílima.

