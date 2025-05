Nottingham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Nottingham Forest e Chelsea fazem o jogo mais dramático da última rodada do Campeonato Inglês 2024/25, neste domingo, 24/5. Todos os dez jogos começam às 12h (de Brasília). O jogo será no City Ground, casa do Forest.

O Liverpool já assegurou o título, e o Arsenal, o vice-campeonato e a vaga na Champions League. Além disso, o trio de rebaixados está definido: Leicester, Ipswich e Southampton. Com isso, as atenções se voltam para as três vagas restantes na próxima Champions. E o duelo entre Nottingham e Chelsea é o único jogo que reúne dois candidatos diretos à classificação.

No momento, a classificação é a seguinte:

Manchester City (68 pontos, jogando fora contra o Fulham)

Newcastle, Chelsea e Aston Villa (66 pontos)

Nottingham Forest (65 pontos)

O Chelsea depende apenas de si para se garantir na Liga dos Campeões. Já o Nottingham precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para conquistar sua primeira vaga na Champions neste século.

Onde assistir

A ESPN e o canal Disney+ transmite a partir das 12h (de Brasília).

Como chega o Nottigham

O técnico Nuno Espírito Santo ainda não sabe se poderá contar com Murillo. O zagueiro da Seleção Brasileira está com uma lesão no tornozelo direito, não treinou durante a semana e dificilmente irá a campo. É um duro golpe para o Nottingham, pois o ex-Corinthians é seu principal defensor. Caso não jogue, outro brasileiro, Morato, deve ser o substituto.

Ainda há dúvida quanto à presença de Awoniyi, que se machucou na rodada retrasada ao se chocar com o tronco da trave. Ele pode, no máximo, reforçar o banco de reservas.

No ataque, força máxima: o quarteto Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi e Chris Wood está confirmado. Resta saber se o Nottingham, após tropeçar em casa contra Everton, Brentford e Leicester (o que o impediu de já estar garantido na Champions), evitará mais um deslize diante da torcida.

Como chega o Chelsea

O treinador Mudryk (suspenso por doping), Nicolas Jackson (cumprindo suspensão por cartão) e os lesionados Fofana e Kellyman. No entanto, ele tem uma base forte e apenas uma dúvida no ataque. Sem Jackson, Nkunku e Marc Guiu são os mais cotados. A maior chance é de Nkunku, que vive uma boa fase.

NOTTINGHAM FOREST X CHELSEA

38º (última) rodada da Premier League

Data: 25/5/2025

Local: City Ground, Nottingham (ING)

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Morato e Williams; Dominguez e Anderson; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

CHELSEA: Sanchez; James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Enzo Fernandez e Caicedo; Madueke, Palmer e Neto; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

ÁRBITRO: Anthony Taylor

AUXILIARES: Gary Beswick and Adam Nunn

VAR: Jarred Gillett

