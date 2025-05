Série D: Capital visita Goianésia mirando encostar nos líderes do grupo A5

Vitória contra o Botafogo pela Copa do Brasil foi a primeira do Capital em cima de um clube da Série A - (crédito: Ueslei Costa/Capital)

A eliminação da Copa do Brasil poderia ter sido um banho de água fria na temporada, mas o Capital mira tirar proveito de ter vencido o Botafogo na despedida do torneio nacional, na última quinta (22/5), para ganhar moral na continuidade da Série D. É com essa mentalidade que a Coruja visita o Goianésia, neste domingo (25/5), às 17h30, no estádio Valdeir Oliveira, pela sexta rodada do grupo A5, para tentar engrenar na competição e firmar um lugar na metade de cima da tabela.

O time candango está iniciando o trabalho com o quarto treinador diferente no ano em apenas 23 jogos. O novo nome no cargo é Felipe Surian, ex-Treze (PB), que começou bem ao vencer o Luverdense por 2 x 0 no fim de semana passado. Depois, manteve os 100% de aproveitamento ao bater o Botafogo por 1 x 0 e conquistar a primeira vitória do Capital em cima de um clube da Série A. Mesmo eliminado pelo placar de 4 x 1 no agregado, o objetivo é aproveitar o bom desempenho recente como combustível.

“Sempre quando chego nas equipes, reforço que os atletas precisam deixar uma marca. Acho que o ser humano não pode só estar de passagem, a gente precisa fazer história, e contra o Botafogo era um momento para isso. Isso mostra a força do elenco, que têm muita competência e futebol a dar, mas também traz responsabilidades, porque os adversários virão mais concentrados e talvez nosso time vire a equipe a ser batida. Os jogos serão cada vez mais difíceis. Precisamos administrar a vitória para que ela não infle o ego, mas sim nos faça ter mais força e intensidade daqui em diante”, contou Surian ao Correio.

Em quinto no grupo A5 após as demais partidas da rodada, com apenas 7 pontos em cinco jogos, a Coruja agora sonha em ter mais estabilidade para a disputa da quarta divisão, sem trocas constantes de treinador, e mira as primeiras posições da chave.

“Desde quando a gente se apresentou na pré-temporada, o objetivo maior sempre foi o acesso à Série C e o Capital merece. Estamos buscando isso cada vez mais. Tivemos as trocas de treinador, mas creio que cada um que passou somou e acho que o professor Surian vai alinhar nosso grupo”, disse Rodriguinho, autor do golaço da vitória contra o Botafogo.

“Temos que mudar nossa chave. A Copa do Brasil ficou, nosso campeonato é a Série D. Agora temos mais responsabilidade, precisamos buscar a primeira colocação a todo custo, porque nossa meta é ter vantagem na fase de mata-mata. Já fui campeão da Série D, sei que é uma competição em que todo detalhe faz a diferença”, acrescentou o meia.

Do outro lado, o Goianésia é outro adversário presente na parte debaixo da tabela, na sétima posição, com quatro pontos somados. Uma vitória faria o Capital somente voltar para a quarta colocação, que já ocupava antes do início da rodada, mas deixa o time do DF a apenas um jogo de diferença para os líderes Aparecidense e Luverdense.