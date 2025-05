Alisson analisa derrota do São Paulo: ‘Não encaixou o jogo’

Alisson será baixa nos dois próximos jogos do São Paulo - (crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Após a derrota do São Paulo para o Mirassol por 2 a 0 neste sábado (24), o meia Alisson reconheceu que o Tricolor deixou a desejar. Dessa forma, ele destacou que o time do Morumbis não conseguiu encaixar a sua melhor versão dentro de campo.

“Infelizmente hoje não foi uma noite que encaixou aquilo que a gente pretendia fazer. Infelizmente eles conseguiram ter mais posse de bola, conseguiram colocar em prática o jogo dele, mas a gente entende a frustração da equipe, a frustração de todo mundo que teve aqui hoje. Mas é com o trabalho que a gente vai fazer de tudo pra que a gente possa continuar somando no Brasileiro e assim conquistar nosso objetivo na temporada”, comentou Alisson.

Com o resultado, o São Paulo está em 12º lugar, com 12 pontos, apenas três acima do Grêmio, que abre o Z4 e ainda joga.

Alisson fora por 20 dias

Alisson, inclusive, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol neste sábado (24). Assim, o camisa 25 está fora da partida contra o Bahia, em Salvador, sábado que vem (31), às 18h30, pela 11ª rodada do Brasileirão. O meia, vale lembrar, já seria baixa também contra o Talleres (ARG) na próxima terça-feira (24), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, às 19h, pelo mesmo motivo: suspensão, mas por cartão vermelho.

Dessa forma, Alisson será baixa do São Paulo por 20 dias e só deve voltar a jogar contra o Vasco, após a pausa para Data-Fifa, no dia 12 de junho, novamente pelo Brasileirão. Assim, o meia terá um descanso forçado já que atuou em todos os últimos 19 jogos do Tricolor.

