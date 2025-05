Lima sobre provocação de Rayan: ‘Pagou um pouco o preço, tomou a virada’

Lima participou da jogada do primeiro gol do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

Ao marcar o primeiro gol do clássico carioca deste sábado (24), o atacante Rayan provocou a torcida do Fluminense fazendo um gesto de letra “C” com a mão. No entanto, o Vasco acabou levando a virada. Na zona mista, após o jogo, o meia Lima comentou a atitude do adversário.

“Na hora do jogo, eu não tinha visto. O Guga que viu e foi falar com ele. Aí eu perguntei para o Guga no campo e ele falou. Tem que respeitar. Não precisa disso. O Fluminense é grande. Comemora normal. Ele quis fazer isso e pagou um pouco o preço, tomou a virada”.

Após a declaração, um repóter perguntou a Lima se o “C” feito por Rayan era de Cláudio, em referência ao nome do lateral Guga. Lima respondeu sorrindo: “Pode ter sido”.

Lima, que participou da jogada do primeiro gol do Fluminense, analisou a vitória do Fluminense neste sábado.

“Muito importante. Vitória com virada. Nosso time não foi melhor só no primeiro tempo. Tivemos o domínio também em boa parte do segundo. Agora é descansar e pensar na próxima rodada”.

