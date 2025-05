‘Crescer e entregar vitórias ao torcedor’, diz Fernando Diniz sobre resultados

Após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense neste sábado (24), o técnico do Vasco, Fernando Diniz, foi questionado sobre a cobrança da torcida por resultados positivos.

Embora ainda tenha apenas quatro partidas nessa nova fase pelo Vasco, Fernando Diniz já começa a enfrentar certo incômodo por parte da torcida.

Assim, Diniz conseguiu uma vitória contra o Fortaleza, um empate (que foi vencido nos pênaltis contra o Operário-PR) e agora soma duas derrotas, para Lanús e Fluminense.

“Não muda nada para mim, é algo que vem de fora. Acreditar no crescimento humano das pessoas é a maneira mais fácil de se ganhar. Temos de apostar nas pessoas e crescer. Ninguém vai passar a mão na cabeça e achar que perder é algo minimamente normal, ainda mais do jeito que foi hoje. Lidar com ser humano e se preocupar é isso. Saber cobrar, absorver o que aconteceu, crescer e entregar vitórias ao torcedor. Fazendo isso está muito mais perto de ganhar”, disse o treinador.

Diniz e o fator São Januário

Como bateu Fortaleza e Operário (nos pênaltis) em São Januário, Fernando Diniz foi questionado sobre o que o Vasco terá que fazer para vencer fora de casa.

“É difícil responder. Tem que trabalhar e o time se impor. Nunca tive muita diferença sobre como o time joga dentro ou fora. É uma coisa que temos de melhorar em todos os aspectos do jogo e a vitória será uma consequência daquilo que melhorarmos. Não consigo dividir, embora esteja acontecendo isso no Vasco. É normal de alguma forma os mandantes terem um aproveitamento melhor, mas para fazer boas campanhas em pontos corridos, não dá para depender de jogar só em São Januário. Então, teremos de melhorar o time e passar a pontuar fora de casa”, afirmou Diniz.

