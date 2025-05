Atlético e Corinthians decepcionam em empate com placar zerado

Neste sábado (24), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela rodada 10 do Campeonato Brasileiro, Atlético e Corinthians empataram sem gols e perderam a chance de encostar nas primeiras colocações. O time mineiro é o 10º lugar, com 14 pontos. A equipe paulista dorme em oitavo, com o mesmo número, mas melhor nos critérios de desempate.

Hugo salva o Corinthians

O Corinthians trabalhou muito a bola, de um lado para o outro, nos primeiros momentos da partida. Depois, tornou-se mais objetivo. No entanto, Talles e Hernández finalizaram mal. O Atlético demorou para entrar no jogo. Quando melhorou, teve as melhores chances com Hulk e Rony. Este último recebeu a chance mais clara e parou em uma linda defesa de Hugo.

Guerra Fria

O jogo perdeu um pouco de intensidade. As modificações das duas equipes não surtiram efeito para alterar este quadro. Assim, os 45 minutos finais tiveram ainda menos emoção no embate. O Galo teve a melhor chance. Scarpa soltou um porrete de falta, e Hugo se atirou para espalmar.

ATLÉTICO-MG 0x0 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 24/5/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Gols:

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael (João Marcelo, 37’/2ºT), Lyanco, Alonso e Rubens, Patrick, Franco, Scarpa e Bernard (Gomes, 13’/2ºT); Rony (Júnior Santos, 13’/2ºT) e Hulk. Técnico: Cuca

CORINTHIANS: Hugo, Matheuzinho (Torres, 35’/2ºT), João Pedro, Cacá e Bidu; Raniele, Rayan, Martínez (Charles, 19’/2ºT) e Carrillo (Bidon, 26’/2ºT); Talles (Romero, 26’/2ºT) e Hernández (Yuri Alberto, 19’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Lyanco, Rubens, Cuca (CAM); Cacá, João Pedro, Ryan, Romero (COR)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.