Após empate com o Corinthians, Scarpa mira decisão do Atlético na Sul-Americana

Gustavo Scarpa afirmou que o empate entre Atlético-MG e Corinthians, neste sábado, pela décima rodada do Brasileirão, teve momentos distintos: em uma parte, o Galo dominou; em outra, foi o time paulista que tomou conta do jogo. Com o resultado, a equipe comandada por Cuca fecha o top 10 com 14 pontos.

O camisa 10 do Galo também afirmou que é hora de virar a chave e focar na Sul-Americana. O time volta a campo na quinta-feira (29), contra o Cienciano, pela última rodada da fase de grupos do torneio.

“Esse jogo teve muitos altos e baixos. Acho que eles dominaram o começo do primeiro tempo. Até os 30 minutos, tiveram um grande domínio. Depois, criamos as melhores oportunidades da partida, mas não soubemos aproveitar. No segundo tempo, fomos melhores e também criamos algumas chances. Mas é sempre difícil pontuar contra o Corinthians. Claro que gostaríamos de ter vencido, mas agora é hora de pensar no próximo jogo e tentar buscar a classificação na Sul-Americana”, disse Scarpa, ao final da partida, ainda no gramado da Arena MRV.

Na competição internacional, o Atlético jogará valendo a vaga, já que o time peruano lidera seu grupo com nove pontos, contra oito dos brasileiros. Somente o primeiro colocado avança direto para a próxima fase.

