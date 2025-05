Klopp desmente acerto com time italiano e afirma ser besteira aposentadoria como técnico

Com carreira vitoriosa no comando do Borussia Dortmund, da Alemanha, e principalmente do Liverpool, da Inglaterra — onde conquistou todos os campeonatos que disputou —, o alemão Jürgen Klopp despistou sobre a possibilidade de ter encerrado sua trajetória como técnico. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull.

Recentemente, seu nome foi ligado à Roma, da Itália. No entanto, ao ser questionado sobre isso, Klopp demonstrou certa irritação com as especulações a respeito de seu futuro. Ele deixou o Liverpool ao fim da temporada europeia de 2024 e, meses depois, assumiu a nova função.

“Eu não vou me tornar o novo treinador da Roma. Essa história é besteira. Eu não vou para a Roma. Se você souber de algum boato dizendo que assumirei um cargo de treinador nos próximos anos, é besteira. Pode dizer isso desde já”, afirmou Klopp, hoje diretor da Red Bull.

Na Red Bull, Klopp atua na rede de clubes que inclui RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls, Liefering e o Bragantino, do futebol brasileiro. Inclusive, o alemão esteve no Brasil no início da atual temporada para acompanhar de perto a equipe paulista.

