Carillo afirma que empate do Corinthians diante do Atlético não é ruim

O técnico Dorival Júnior priorizou a disputa da Sul-Americana e, por isso, escalou uma equipe considerada mista contra o Atlético-MG, na Arena MRV, neste sábado (24). No entanto, com boa atuação defensiva — especialmente do goleiro Hugo Souza —, o Timão voltará de Belo Horizonte com um empate.

O meio-campista Carrillo avaliou que o empate não foi de todo ruim para o Corinthians. O resultado deixa o Alvinegro com 14 pontos, ocupando a oitava colocação após 10 rodadas disputadas.

VEJA: Atlético e Corinthians decepcionam em empate com placar zerado

“Viemos em busca dos três pontos, sabíamos que seria um jogo muito complicado. Mas o empate também não é ruim. Fizemos um primeiro tempo muito bom, criamos grandes chances, mas não conseguimos concretizá-las. Também é importante não sofrer gols”, disse o peruano ao fim da partida, na Arena MRV.

Agora, o Corinthians vira a chave e enfrentará o Huracán na próxima terça-feira (27), na Argentina. O jogo será válido pela última rodada da Sul-Americana, e o time paulista busca confirmar o segundo lugar do grupo e a classificação para os playoffs. No momento, o Timão soma oito pontos, contra sete do América de Cali, terceiro colocado.

