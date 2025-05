Cuca explica rotação no time do Atlético e problemas com questão física

O Atlético-MG entrou em campo com força máxima para enfrentar o Corinthians, pela décima rodada do Brasileirão, na Arena MRV. No entanto, em um jogo pouco inspirado, as equipes ficaram no 0 a 0. Após a partida, Cuca justificou as mudanças no time titular citando o desgaste físico dos jogadores.

Com o empate, o Galo chegou aos 14 pontos e ocupa a décima colocação na tabela. Agora, a equipe muda o foco para a Sul-Americana e decidirá a vaga nas oitavas de final na próxima quinta-feira (29), novamente na Arena MRV. Cuca também comentou sobre o confronto direto contra o Cienciano, duelo entre líder e vice-líder do Grupo H — apenas o primeiro colocado avança direto.

“A gente está com seis caras com um surto [de doença], baqueados. O Gabriel Menino nem conseguiu vir para o estádio, o Natanael jogou sem estar nas melhores condições, o Everson também. Com a intensidade que o jogo exige, não dá para manter o nível alto atuando sempre assim. Você precisa mudar. Tentamos rodar o elenco dentro do possível. Existe uma disparidade entre os titulares e os reservas”, afirmou Cuca.

“Eu te pergunto: vamos poupar na quinta-feira, pela Sul-Americana? Aí perdemos o primeiro lugar ou nem classificamos. Vale a pena? Agora, domingo, pelo Brasileiro, é outro jogo, contra o Ceará. De repente, podemos pensar nisso. Nosso elenco é curto, então não dá para poupar muitos jogadores ao mesmo tempo sempre”, concluiu o técnico.

