Girona e Atlético de Madrid se despediram da temporada 2024/25 do Campeonato Espanhol neste domingo (25/5), em duelo pela 38ª e última rodada. O jogo no Estádio Montilivi, em Girona, servia apenas para cumprir tabela. Afinal, o Atlético tinha o terceiro lugar garantido, e o Girona havia cumprido o objetivo de escapar do rebaixamento. E deu Atlético de goleada: 4 a 0, com três tentos depois dos 40 da etapa final. Sorloth foi o cara. Entrou no segundo tempo e fez três gols. Lenglet completou o placar.

O Atlético encerra a rodada com 76 pontos. O Girona, que queria se despedir com vitória em casa diante de um dos gigantes do país, terminou com 41 pontos. Está em 15º lugar, mas ainda pode perder uma posição para o Sevilla no fim da rodada. No entanto, ainda assim encerrará como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, à frente de Leganés, Las Palmas e Valladolid.

Como foi a goleada do Atlético de Madrid

O primeiro tempo teve muita movimentação, mas raros momentos de perigo. O melhor do Girona foi um chute de fora da área sem muito perigo. Já o Atlético quase marcou com o brasileiro Samuel Lino chutando para defesa de Krapyvtsov e quando Julián Álvarez cobrou falta e o goleiro do Girona saiu com mão de alface e quase engoliu um frango. Mas deu sorte: a bola passou raspando a trave e foi a escanteio (que não deu em nada).

No segundo tempo, já com a entrada de Sortloth no ataque, o Atlético teve o domínio do jogo. Depois de criar algumas oportunidades infrutíferas, chegou ao gol aos 23 minutos, após ótima e rápida troca de passes, que terminou com Julián Álvarez tocando para De Paul, e este rolou para Sorloth, livre, bater para o gol e fazer 1 a 0. Aos 41, mais um gol. Álvarez fez linda jogada pela esquerda, saiu da marcação e chutou para defesa parcial de Krapyvtsov, que mais uma vez soltou uma bola fácil. A sobra ficou com Lenglet, que apenas bateu para a rede.

E tome Sorloth

Aí o Girona perdeu o foco, levou mais dois e se despediu com a goleada, Aos 44, Gallagher roubou uma bola na defesa, avançou e rolou para Sørloth dominar na área, pela direita, e chutar sem chance para o goleiro. Nos cac´rescmios, mais um erro de passe do giroa e no fim Sortloth recebeu quase na linha para tocar na rede e celebrarseu terceiro gol no jogo, seu 20º gol no Espanhol, fechando o placar em 4 a 0. Nem saída de bola teve.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (23/5)

Betis 1×1 Valencia

Sábado (24/5)

Real Madrid 2×0 Real Sociedad

Leganés 3×0 Valladolid

Espanyol 2×0 Las Palmas

Getafe 1×2 Celta

Rayo Vallecano 0x0 Mallorca

Alavés 1×1 Osasuna

Domingo (25/5)

Girona 0x4 Atlético de Madrid

Villarreal x Sevilla – 11h15

Bilbao x Barcelona – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.