F1: Norris vence sem esforço em Mônaco e encerra jejum da McLaren

Em uma das corridas mais agitadas do ano, Lando Norris foi o primeiro a cruzar a linha de chegada e venceu o Grande Prêmio de Mônaco, neste domingo (25/5), para acirrar a briga no mundial de pilotos da Fórmula 1. Depois de bater o recorde da pista na classificação de sábado (24/5), o britânico encerrou o jejum de 17 anos da McLaren sem vencer em Monte Carlo e encostou em Oscar Piastri na liderança do campeonato. O australiano ficou em terceiro, atrás de Charles Leclerc, da Ferrari, e Gabriel Bortoleto terminou em 14º.

Em razão da dificuldade para ultrapassar em Mônaco, a F1 criou uma regra específica de duas paradas obrigatórias. Por isso, as estratégias de pit stops dominaram a prova, mas, sem intervenções graves do safety car ou de bandeira vermelha, Norris conseguiu segurar os adversários no fim para garantir o topo do pódio no Principado. Foi a segunda vitória dele no ano, além da Austrália, e a primeira no famoso circuito de rua monegasco.

"É incrível. Foi uma corrida longa, foi legal, a gente conseguiu acelerar em boa parte da corrida. Eu estava um pouco nervoso no final, com o Max na frente, mas eu venci em Mônaco, não importa o que aconteceu. Hoje eu conquisto um dos meus sonhos de criança", disse Norris.

O resultado ainda tem valor especial para a McLaren. Maior vencedora em Mônaco, com 16 troféus de primeiro lugar, a equipe não vencia a prova desde 2008, com Lewis Hamilton. A situação só não foi tão boa para Piastri, líder do mundial de pilotos, que viu Norris diminuir a diferença para apenas três pontos.

Um dos destaques da prova foi o calouro Isack Hadjar, da Racing Bulls. Aproveitando a estratégia do time, o francês de 20 anos, usando um capacete em homenagem ao ídolo Ayrton Senna, se recuperou das batidas dos treinos livres e terminou em 6º, a melhor colocação dele na temporada. Completaram a zona de pontuação Max Verstappen (4º), Lewis Hamilton (5º), Esteban Ocon (7º), Liam Lawson (8º), Alexander Albon (9º) e Carlos Sainz (10º).

Representante do Brasil no grid, Gabriel Bortoleto viveu altos e baixos na corrida. O brasileiro conseguiu uma bela ultrapassagem na primeira volta, mas foi espremido em seguida e bateu no muro. Apesar do acidente, o piloto da Sauber seguiu na pista e, mesmo com a estratégia curiosa da equipe em fazer três paradas, conseguiu terminar a prova em 14º, na frente do companheiro Nico Hulkenberg.

Com o fim das atividades em Mônaco, Norris chegou a 158 pontos e encurtou a diferença para Piastri, líder com 161, enquanto Verstappen foi para 136. Entre os construtores, a McLaren disparou e está com 319 pontos, na frente de Mercedes (147) e Red Bull (105). A Fórmula 1 retorna no próximo domingo (1/6), para o Grande Prêmio da Espanha, a última prova da rodada tripla. A largada será às 10h.

A corrida

Se o público reclama da monotonia em Mônaco, desta vez foi diferente logo a partir da primeira volta. Depois de uma largada limpa, Bortoleto conseguiu uma boa ultrapassagem em Kimi Antonelli na Fairmont, mas o italiano tentou dar o troco, o brasileiro ficou sem espaço e bateu na barreira de proteção. Ainda assim, ele conseguiu retornar à pista e a corrida seguiu com o carro de segurança virtual.

A bandeira amarela entrou em ação novamente pouco depois, com Pierre Gasly, que errou o tempo da freada na saída do túnel e bateu com tudo na traseira de Tsunoda, quebrando a roda dianteira da Alpine. Mesmo assim, o francês se arrastou até os boxes e evitou o safety car.

Enquanto isso, as estratégias começaram a roubar a cena. Com a obrigação de duas paradas, as equipes optaram por diversos tipos de táticas e o grid ficou embolado, principalmente devido a Lawson e Sainz, que tiraram o pé para os companheiros Hadjar e Albon, respectivamente, conseguissem fazer um pit stop sem perder posição.

O quarteto Norris, Leclerc, Piastri e Verstappen disparou na frente e, quando um parava, o restante seguia o mesmo caminho para evitar um possível undercut. A situação mudou apenas na segunda entrada nos pits, pois o holandês da Red Bull preferiu não entrar para ficar na liderança e torcer por uma bandeira vermelha que não veio.

Nas últimas voltas, a disputa ficou mais acirrada entre Norris, Leclerc e Piastri, porém, sem espaço para ultrapassar nas estreitas ruas de Mônaco, o trio manteve as posições no pódio e Verstappen cruzou em quarto.

Classificação final

1. Norris (McLaren)

2. Leclerc (Ferrari)

3. Piastri (McLaren)

4. Verstappen (Red Bull)

5. Hamilton (Ferrari)

6. Hadjar (RB)

7. Ocon (Haas)

8. Lawson (RB)

9. Albon (Williams)

10. Sainz (Williams)

11. Russell (Mercedes)

12. Bearman (Haas)

13. Colapinto (Alpine)

14. Bortoleto (Sauber)

15. Stroll (Aston Martin)

16. Hulkenberg (Sauber)

17. Tsunoda (Red Bull)

18. Antonelli (Mercedes)

19. Alonso (Aston Martin) - não completou

20. Gasly (Alpine) - não completou