Samir Xaud é empossado na CBF e anuncia que buscará mudanças radicais

O presidente eleito por aclamação da CBF, Samir Xaud, fez, no início da tarde deste domingo (25/5), seu discurso de posse, logo após assinar a ata e assumir oficialmente o cargo, na sede da confederação. Assim, ele afirmou que ocorrerá uma grande renovação na entidade.

Entre suas metas está a redução dos Estaduais. Entretanto, sem tirar a valorização e a importância desses torneios, que são a base do futebol brasileiro. Dessa forma, a mudança faz parte de um dos principais objetivos de sua gestão: a adequação do calendário. Além disso, Samir destacou como prioridades o fair play financeiro, o aperfeiçoamento da arbitragem e o fortalecimento do futebol feminino.

Adequação do calendário, transparência e mais: veja o que disse o novo presidente da CBF

“Disputa é tempo de união e de construção de uma nova CBF, que clama por trabalho. Agradeço ao presidente Ednaldo Rodrigues: as conquistas de sua gestão são patrimônio do futebol brasileiro e merecem ser respeitadas e preservadas”.

“Nenhuma mudança ou transformação ocorre do dia para a noite, e levará algum tempo. Trabalharemos dia e noite para promover o desenvolvimento do nosso futebol. A imagem da CBF está associada à desconfiança. Vamos transformar essa constatação para que todos tenham orgulho. Desde o primeiro dia, assumirei a liderança dos temas estruturantes”.

Adequação do futebol brasileiro:

“O compromisso é implementar mudanças significativas no calendário. Então assumo o compromisso de promover a reorganização dos estaduais para, no máximo, 11 datas — sem comprometimento da qualidade e sustentabilidade financeira das instituições.

Não será uma desvalorização dos estaduais, pois eles movimentam economias locais e mantêm viva a paixão entre torcedores e seus times. São, muitas vezes, a única oportunidade de visibilidade para técnicos e jogadores. Essa organização do calendário servirá para buscar a valorização de todos os campeonatos”.

Aperfeiçoamento da arbitragem:

“Iremos colocar dois representantes indicados pelos clubes como observadores permanentes”.

Fair play será prioridade da gestão.

“A CBF promoverá debates com a participação ativa de clubes, dirigentes e especialistas. Será instituído um grupo de trabalho sobre fair play financeiro na CBF para propor diretrizes de regularização adequadas para o futebol brasileiro.”

A criação da liga é outro compromisso.

“Tomaremos todas as medidas para que o projeto saia do papel. Digo aos clubes que as portas estão abertas para uma discussão propositiva em torno da criação da liga.”

Inclusão e diversidade são compromissos firmes.

“Combateremos o racismo e qualquer forma de discriminação. Retomaremos competições como a Taça Indígena e daremos protagonismo a projetos de sustentabilidade, com práticas mais conscientes.”

Samir Xaud destaca o futebol das mulheres

Futebol feminino será prioritário.

“Aumentaremos os investimentos e valorizaremos as competições. Então teremos, na minha chapa, a primeira mulher como vice-presidente da CBF. Faremos uma revolução no futebol feminino, e a Copa do Mundo feminina aqui no Brasil será um marco para essa mudança.”

Seleção masculina e Ancelotti

“Mais que títulos, queremos que o povo brasileiro se identifique com a Seleção. Suas camisas amarelas e azuis são símbolos. E que, na Copa de 2026, estejamos juntos na torcida, unidos pelas cores que simbolizam nossa nação.

Cristo Redentor abençoe a chegada de Carlo Ancelotti. Que ele conduza, com os atletas e a energia do povo, o tão sonhado título. Encerro este discurso com gratidão à minha família e aos amigos que confiam em mim.

